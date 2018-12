15.12.2018

SSV-Teams vor wichtigem Wochenende

Hockeyspieler wollen den Anschluss halten

Nach zuletzt drei verlorenen Spielen und zwei herben 2:11-Klatschen in Mannheim geht es für die Hockeyherren des SSV Ulm in den beiden Heimspielen am Wochenende um viel. Ulm muss punkten, um das Abstiegsgespenst auf Abstand zu halten und den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Zu Gast in der Blauringhalle werden heute (17 Uhr) der HCL Rot-Weiß München und morgen (13 Uhr) dann der ASV München sein. Während Ulm in dieser Saison der 2. Regionalliga Süd das erste Mal auf Rot-Weiß trifft, ist auch die Begegnung gegen den ASV bereits ein Rückspiel. Das Hinspiel in der bayerischen Landeshauptstadt gewannen die Ulmer deutlich mit 8:3.

Bei den SSV-Hockeyspielerinnen steht am Wochenende nur eine Partie in der Verbandsliga an – heute (18 Uhr) beim Tabellenvierten TSV Ludwigsburg. Die Ludwigsburgerinnen sind körperlich anspruchsvolle Gegnerinnen, mit denen sich Ulm in der Vergangenheit schon oft schwergetan hat. Keine leichte Aufgabe also für die Mannschaft von Trainer Matthias Elsner, der nichtsdestotrotz das Ziel hat, drei Punkte aus der Barockstadt zu entführen. Ein ähnlich couragierter Auftritt wie zuletzt in Freiburg ist Voraussetzung. Trotz Niederlage hat die Mentalität und Einsatzbereitschaft der jungen Ulmer Mannschaft gestimmt. (az)

