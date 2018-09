21.09.2018

SSV Ulm 1846 Fußball besiegt den VfB Stuttgart II Lokalsport

Nach einer schwachen ersten Halbzeit besiegen die wie verwandelt aufspielenden Ulmer Spatzen die Reserve des Bundesligisten VfB Stuttgart.

Von Gideon Ötinger

Die zweite Bundesliga-Reserve in Folge als Gegner des SSV Ulm 1846 Fußball, der erste Sieg. Gegen den VfB Stuttgart II haben die Spatzen am Freitagabend mit 2:1 gewonnen. Die Ulmer Tore erzielten Adrian Beck (48.) und Steffen Kienle (61.), für den VfB traf Jan Ferdinand (3.). Im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Mainz 05 II spielte Trainer Holger Bachthaler mit einer Veränderung. Statt Felix Nierichlo lief Nico Gutjahr im Mittelfeld auf.

Dass es bei der Art und Weise, Fußball zu spielen, deutliche Unterschiede zwischen den Ulmern und den Stuttgartern gibt, war schnell zu sehen. Kontrollierter Kombinationsfußball auf der Gäste- und Konterfußball auf der Heimseite – so zeigte sich die Partie zu Beginn. Frühe Quittung war das 1:0 der Stuttgarter in der 3. Minute. Der VfB ließ den Ball laufen, die Spatzen sahen beeindruckt zu und schliefen in der Verteidigung. Bei einem Pass aus dem Mittelfeld funktionierte die Ulmer Abseitsfalle nicht - Jan Ferdinand war durch, umspielte Ulms Torwart Christian Ortag und traf.

Die 3550 Zuschauer im Ulmer Donaustadion waren nicht beeindruckt. Zwar kamen die Spatzen anschließend besser ins Spiel, aber die Pässe kamen zu ungenau. Dazu mischten sich einige technische Fehler. Bis zur ersten größeren SSV-Chance dauerte es rund 30 Minuten. Nach einer Ecke konnte Stuttgarts Torwart Florian Kastenmeier den nassen Ball nicht greifen, aber Johannes Reichert brachte ihn nicht im Tor unter.

Auffällig war, wie taktisch gut geschult die Stuttgarter von Trainer Marc Kienle waren. Das Umschaltspiel aus der Defensive in die Offensive und umgekehrt funktionierte ausgezeichnet, während es bei den Ulmern teilweise haperte. Sie mussten es oft mit langen Bällen probieren, was sie auf dem nassen Rasen vor Probleme stellte. In der Verteidigung rückten sie immer wieder hoch auf, was den Stuttgartern Räume für Konter gab. Vor der Pause lief die stärkste Phase der Hausherren. Ardian Morina mit einem Distanzschuss und Steffen Kienle aus nächster Nähe testeten den VfB-Torwart ohne Erfolg.

Nach der Pause änderte sich das Bild deutlich. Ulm wirkte jetzt wesentlich konzentrierter und kreativer im Angriff. Es dauerte nur drei Minuten, bis Adrian Beck zum Ausgleich traf. Eine Flanke von Tino Bradara ließ VfB-Torwart Kastenmeier abermals durchrutschen und Beck traf locker. Der SSV wirkte wie verwandelt. Schon in der 61. Minute erzielte Kienle das 2:1 per schönem Schuss im Strafraum. Nach dem anfänglichen Druck der zweiten Hälfte ließen die Spatzen aber wieder nach. Was beim VfB in Durchgang eins noch gut funktionierte, klappte nun gar nicht mehr. Gefahr strahlte er kaum noch aus. Luigi Campagna und Marcel Schmidts vergaben noch zwei riesige Chancen, doch das sollte sich nicht mehr rächen.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Bradara, Krebs, Reichert, Schmidts – Campagna, Morina (68. Nierichlo), Beck, Gutjahr (83. Viventi) – Kienle (85. Luibrand), Lux.

Stimmen zum Spiel SSV Ulm gegen VfB Stuttgart II

Steffen Kienle (Stürmer Ulm): „Unser großes Problem in der ersten Halbzeit war, dass wir früh in Rückstand geraten sind. Wir hatten viel Ballbesitz, aber die entscheidenden Aktionen nach vorne haben gefehlt. In der zweiten Hälfte hatten wir dann mehr Druck nach vorne.“

Holger Bachthaler (Trainer Ulm): „Wir haben gesehen, dass der VfB nicht umsonst in den letzten Partien erfolgreich gespielt hat. Das haben wir in der dritten Minute schmerzvoll erfahren müssen. Trotzdem war meine Mannschaft präsent. Unser fehlt aber weiter die Klarheit im letzten Spielfelddrittel. Umso glücklicher sind wir, dass wir in der zweiten Halbzeit zwei Tore schießen konnten.“

Marc Kienle (Trainer VfB II): „Aufgrund des Drucks, der Körperlichkeit in der zweiten Hälfte und der spielerischen Klasse der Ulmer geht der Sieg in Ordnung.“

