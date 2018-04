16:34 Uhr

SSV Ulm: Krachertore gegen Wormatia Worms Lokalsport

Die Spatzen gewinnen mit 3:0 in der Regionalliga Südwest gegen Wormatia Worms. Es sind wichtige drei Punkte.

Von Gideon Ötinger

Mit den pünktlichen Anstößen klappt es beim SSV Ulm 1846 Fußball zur Zeit nicht so richtig. Weil Gegner Wormatia Worms am Samstagmittag bei der Anreise im Stau stand und folglich zu spät kam, wurde die Partie in der Regionalliga Südwest mit 20-minütiger Verspätung angepfiffen. Schon das Pokalspiel gegen Aalen am Mittwochabend war später gestartet. So dauerte es also etwas, ehe das Spiel starten konnte, das Spatzen-Trainer Tobias Flitsch als eines der wichtigsten der Saison betitelt hatte. Ulm konnte wichtige Punkte sammeln, um sich noch weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

Um das zu schaffen, setzte Flitsch auf nahezu das gleiche Personal wie beim Spiel gegen Aalen. Zwei Änderungen gab es allerdings. Holger Betz rückte zurück ins Tor, nachdem dort Kevin Birk gegen Aalen gestanden war. Florian Krebs spielte auch wieder. Er wurde am Mittwoch von Tim Göhlert ersetzt. Dass das Spiel kein unbedeutendes war, merkte man den Ulmern direkt an, denn vom Anstoß weg ging es in eine Richtung: nach vorne. Nur knapp über 20 Sekunden hat Johannes Reichert gebraucht, um das 1:0 zu schießen. Nach einem schönen Doppelpass mit Ardian Morina kam er im Strafraum zum Schuss, der für Worms Torwart Steve Kroll unhaltbar abgefälscht wurde. Ulm kombinierte gut und spielte druckvoll nach vorne. Worms schien zu dem frühen Zeitpunkt gedanklich noch im Stau zu stehen.

Regionalliga Südwest: SSV Ulm gewinnt gegen Wormatia Worms

Das änderte sich im Verlauf der ersten Hälfte zwar etwas, Ulm blieb aber weiter tonangebend. Gute Aktionen nach vorne, und hinten gut stehen – so sah das Spiel der Spatzen aus. Teilweise zeigten sie richtig gute Kombinationen. Aus einer solchen resultierte das 2:0 in der 40. Minute. Steffen Kienle brachte einen Ball in den Strafraum, Morina leitete ihn artistisch mit der Hacke weiter und David Braig verwertete noch artistischer per Fallrückzieher zu seinem siebten Saisontor nach einer längeren Durststrecke. Ulm hatte seine Angriffsbemühungen zu der Zeit schon etwas reduziert und war nur noch punktuell gefährlich. In der zweiten Hälfte wurde das noch offensichtlicher. Besonders, weil Luigi Campagna schon in der 48. Minute das 3:0 schoss. Einen Freistoß von der linken Strafraumseite brachte er für Torwart Kroll völlig unerwartet mit Wucht aufs lange Ecke. Kroll reagierte gar nicht erst und der Ball schlug im Lattenkreuz ein. Es war Campagnas erstes Tor für Ulm.

Der Rest des Spiels war eine zähe Angelegenheit. Flitschs Mannschaft zog sich arg weit zurück und lud Worms so zum Kombinieren ein. Wirklich nutzen konnten die das aber nicht. Sie blieben wie schon im ersten Durchgang ungefährlich. Es schien, als würden beide Teams auf den Abpfiff warten. Doch der wurde von einer Platzwunde von David Kammerbauer verzögert, der in der 75. Minute behandelt werden musste. Die Einwechslung von Luca Graciotti brachte zwar nochmal etwas Tempo ins Ulmer Spiel, letztlich blieb es aber beim verdienten 3:0.

