

SSV Ulm läuft zum Auftakt hinterher

Beim Start der Landesliga in Rheinfelden tun sich die Donaustädter noch schwer

Die Männermannschaft des SSV Ulm 1846 ist am Wochenende in die neue Saison der Landesliga Süd gestartet. Beim Lauf in Rheinfelden wurden die Donaustädter in der Teamwertung 15. im Feld mit insgesamt 18 Mannschaften.

Erfolgreichster Ulmer, der in der Teamwertung lief, war Timo Maier. Er kam auf Platz 33. Außerdem lief Markus König auf Platz 45 ins Ziel, Jonas Hochrein auf dem 55. Rang und Ephraim Reichert auf Platz 60. Dominik Coenen, der ebenfalls Mitglied in der Ulmer Mannschaft ist, startete in Rheinfelden in der Einzelwertung, es war sein erster Triathlon. Am Ende schnappte er sich einen starken vierten Platz in der Altersklasse 20.

Der Lauf in Rheinfelden setzte sich aus 700 Metern Schwimmen bei 20 Grad Wassertemperatur im Freibad, 26 Kilometern Radfahren und sieben Kilometern Laufen zusammen. Eine große Herausforderung war der „Pain Hill“ beim Radfahren, eine Steigung von 14 Prozent bei rund einem Kilometer Länge.

Am kommenden Wochenende starten die Frauen- und die Mastersmannschaft des SSV Ulm 1846 in ihre Wettkampfsaison. (az)

