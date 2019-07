19.07.2019

SV Egg steht im Derby unter Druck

Zweite Niederlage, Dreier für Illertissen

Der FV Illertissen II hat nicht nur seine ersten Punkte der Saison in der bayerischen Fußball-Landesliga eingefahren, sondern mit dem 2:0 in Kaufbeuren auch erstmals seit drei Jahren wieder im Ostallgäu gewonnen. Trotz einer klaren Leistungssteigerung unterlag dagegen der SV Egg bei seiner Heimpremiere dem SC Ichenhausen mit 0:3. Nach zwei Niederlagen stehen die Egger damit schon etwas unter Druck, wenn sie am Sonntag (17 Uhr) zum Derby in Illertissen antreten. Ihr Trainer Christian Möller sagt: „Das ist ein Gegner, der nicht einzuschätzen ist.“ Immerhin stehen ihm dann mit Manuel Schedel und Max Heinle zwei Leistungsträger wieder zur Verfügung. Illertissens C-Trainer Timo Räpple erinnert sich seinerseits ungern an die beiden Niederlagen gegen Egg in der vergangenen Saison: „Wir haben noch etwas gutzumachen.“

Im ersten Heimspiel der neuen Saison konnte der SV Egg fußballerisch durchaus überzeugen. „Nur das Ergebnis passt nicht, uns hat das nötige Glück gefehlt“, klagte Trainer Christian Möller. Vier nennenswerte Möglichkeiten reichten Ichenhausen zum Sieg. Ein herrlich herausgespielter Angriff wurde von Kilian Kustermann über den Innenpfosten zum 0:1 abgeschlossen (20.). Auch nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren tonangebend, am gegnerischen Strafraum jedoch meist mit ihrem Latein am Ende. Ein Fehler im Spielaufbau begünstigte das 0:2 durch Yannick Maurer (67.). Kurz bevor Mateusz Staron das 0:3 gelang (83.), hatte der SV Egg noch die Riesenchance zum Anschlusstreffer. Nach Joshua Stecks Versuch sprang der Ball jedoch vom Innenpfosten ins Spielfeld zurück.

SV Egg: Schäffler – Mayer, Seidel, Rauh, Singer – D. Schropp, Walter, Chr. Jehle, Hölzle (54. Th. Schedel), S. Schropp (68. Heiligsetzer) – Steck.

Zwei ganz junge Mannschaften mit einem Altersschnitt von jeweils nur knapp über 20 Jahren standen sich im Parkstadion von Kaufbeuren gegenüber. Das Duell lässt sich überspitzt auf Sascha Zahn gegen Illertissen reduzieren. Der Kaufbeurer Torhüter verhinderte ein Debakel seiner Mannschaft und Räpple zollte ihm Respekt: „Sensationell, was der gehalten hat.“ Zweimal war allerdings auch Zahn machtlos. Dem 0:1 von Kristof Ott ging ein sehenswerter Spielzug voraus (18.). Fabian Lorenz hatte zuvor Maximilian Jenuwein bedient. Etwas mehr als eine halbe Stunde war vorüber, als Philipp Wujewitsch der zweite Treffer gelang (34.). Anschließend überboten sich die FVI-Spieler im Auslassen teilweise klarster Möglichkeiten. (jürs)

FV Illertissen II: Fendt – Sadrijaj, Bollinger, Ott, Vihl – Wujewitsch, Lorenz, Jenuwein (79. Egle), Ph. Strobel (72. Komm) – Bergmiller (87. Boukradini), Hafner.

