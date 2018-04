00:03 Uhr

Schalke verspricht ein besseres Spiel Lokalsport

Elche treten zu Spiel zwei an

Nachdem die Scanplus Baskets Elchingen am vergangenen Wochenende ihren Halbfinal-Kontrahenten Schalke 04 Basketball auf dem heimischen Parkett ihrer Brühlhalle überrollt und mit 90:54 (48:30) nach Hause geschickt haben, geht es heute (19.30 Uhr) in Gelsenkirchen mit Spiel zwei weiter.

Mit einem Sieg in dieser Partie könnten die Elche die Serie vorzeitig für sich entscheiden und damit erstmalig in der neueren Vereinsgeschichte in das Finale der Pro B-Playoffs einziehen. Mit dem 22. Heimsieg in Folge können die Elche mit breiter Brust ins zweite Spiel gehen. Sowohl offensiv als auch defensiv zeigten sie zuletzt eine starke Darbietung. Die Schalker konnten nur im ersten Viertel mithalten, danach dominierten die Elchinger das Spiel in jeder Phase. Auch als die Schalker nach dem Seitenwechsel mit frischer Energie ins Spiel kamen, wussten sich die Elche schnell zu helfen.

Raphael Wilder, Cheftrainer der Schalker, fand für die Leistung der Elchinger in Spiel eins anerkennende Worte, kündigte aber an, für sein Team daraus „Lehren und Schlüsse zu ziehen“ und verspricht, auf Schalke mit „Sicherheit ein besseres Spiel abzuliefern“, als das vergangenen Samstag in der Brühlhalle gelungen ist. (az)

