Das Schützenwesen liegt in den meisten Vereinen der Region noch brach, Wettkämpfe finden kaum statt. Bei der Rückkehr an die Stände ist viel Geduld gefragt

Die Ruhe bewahren. Darauf kommt es für Schützen in besonderem Maße an. Am Schießstand, das Ziel im Fokus, sowieso – und dieser Tage auch auf dem langen Weg zurück zur Sport-Normalität. „Im Moment ist es noch sehr ruhig. Auf den Dörfern liegt das Schützenwesen nach wie vor brach, die meisten Vereinsheime sind noch geschlossen“, sagt etwa Georg Nothelfer, Vorsitzender des Schützengaus Iller-Illertissen. Und er ergänzt mit ernster Miene: „Das macht mir schon ein bisschen Sorgen.“

Wie die Schützenvereine aus der Krise kommen, wie sehr ihnen die Corona-Pandemie zugesetzt hat, wird sich vermutlich erst später zeigen. Nothelfer spricht zwar von „stabilen Mitgliederzahlen“. Er weiß aber auch, dass sich vor allem Kinder und Jugendliche in den vergangenen Monaten oft umorientiert und andere Hobbys gesucht haben. Der Schützenmeister sagt: „In den Sommermonaten ist in den meisten Vereinen traditionell wenig los, viele machen Pause. Wir werden also erst in ein paar Wochen sehen, wer alles wieder zurückkommt an die Schießstände.“ Abhängig vom Inzidenzwert gab es nach und nach mehr Lockerungen. Zuerst durften die Bogenschützen draußen im Freien wieder beginnen, dann gab’s auch fürs Kleinkaliber grünes Licht. Weiterhin freilich unter Auflagen, etwa mit genügend Abstand zwischen den Sportlern und Maskenpflicht. „Aber so richtig Spaß macht das nicht“, sagt Nothelfer.

Während der Schützenbezirk auch heuer auf schwäbische Meisterschaften verzichtet, fanden auf Landesebene bereits die ersten Großkaliber-Titelkämpfe statt. Die „Deutsche“ soll in zwei Blöcken von August bis Oktober ausgetragen werden. Auch die sportlich ambitionierten Aktiven, die Vöhringer Bundesliga-Schützen zum Beispiel, haben längst wieder losgelegt. Als Kaderathleten durften sie auch während des Lockdowns trainieren und mitunter sogar Wettkämpfe austragen. Erich Happ, Sportleiter im Schützengau Neu-Ulm, sieht die Breitensportler daher im Nachteil. „Da sind eigentlich bei den Meisterschaften keine fairen Wettkämpfe möglich“, sagt er.

Die Ausschreibungen für den Liga-Auftakt im Herbst sind bereits veröffentlicht, demnächst sind einzelne Vorbereitungsturniere geplant. Auch Rundenwettkämpfe im Gau Neu-Ulm, der sich von Unterfahlheim bis Ulm erstreckt, sollen wieder beginnen. Doch ganz so einfach ist das nicht. Vereinzelt haben die Schützen zuhause Trockentraining absolviert – in voller Montur auf verkleinerte Zielscheiben. Dabei geht es vor allem darum, Bewegungsabläufe zu simulieren und Halteübungen mit der Waffe zu machen. Nun kommt es auf die richtige Trainingssteuerung an. Happ glaubt: „Es ist eigentlich wie Radfahren. Verlernen kann man das Schießen nicht mehr. Aber das Leistungsvermögen muss erst einmal mühsam wieder aufgebaut werden. Es wird schon eine Weile dauern, bis sich alle wieder auf ihrem jeweiligen Niveau stabilisiert haben.“

Doch das dürfte für so manchen Schützenverein in den kommenden Monaten noch das kleinste Problem sein. Für einige, sagt Georg Nothelfer, werde es nach der langen Zwangspause eine große Herausforderung, überhaupt noch genügend Leute für die Mannschaften zusammenzubekommen.