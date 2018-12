Schon wieder gegen Leverkusen

07.12.2018

Elche reisen nach Nordrhein-Westfalen

Bereits am Samstag (20 Uhr) geht es für die Scanplus Baskets Elchingen zum Auswärtsspiel bei den Bayer Giants Leverkusen, gegen die die Elche bereits am vergangenen Samstag gespielt haben. Nach den nahezu 40 perfekten Minuten reisen die Elche mit viel Rückenwind zum Spitzenreiter, den sie mit 96:64 in der Brühlhalle besiegt haben.

Trotz ihrer ersten Saisonniederlage rangieren die Giants weiterhin mit einem komfortablen Vorsprung auf dem ersten Platz. Der Abstand auf die Wiha Panthers Schwenningen beträgt zwei Siege. Die Elche dagegen sind mit einem Sieg Rückstand auf Rang drei. Ihre Leistung gegen Leverkusen war allerdings sehr beeindruckend. Sowohl offensiv als auch defensiv agierten die Elchinger stark. So wurden die Leverkusener, die bis dahin 87,2 Punkte pro Spiel erzielt hatten, bei nur 64 Zählern gehalten. Dazu trafen die Giants bis vor dem vergangenen Spiel 46,5 Prozent erfolgreichen Würfen nur 29,2 Prozent ihrer Versuche auf dem Feld.

Von ihrem Heimspiel gegen die Nordrhein–Westfalen wollen sich die Elchinger aber nicht täuschen lassen. Dafür ist der Leverkusener Kader zu stark und breit besetzt – keiner der Giants-Akteure stand mehr als 23 Minuten auf dem Parkett. Außerdem müssen die Elche auswärts ran und sich vor dem Heimvorteil der starken Leverkusener in Acht nehmen. (az)

