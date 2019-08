vor 26 Min.

Schwierige Aufgaben gelöst

Illertissen II undEgg mit Siegen

Ihre schwierigen Aufgaben in der Landesliga Bayern haben der FV Illertissen II und der SV Egg mit Bravour gelöst. Beide gewannen ihre Partien.

Bereits seit einigen Jahren ist Augsburgs Westen eine Reise wert. So auch am Samstag – mit einem 2:1-Erfolg im Gepäck trat der FV Illertissen II die Heimreise vom SV Mering an. Während die Meringer mit dem Ergebnis noch gut bedient waren, durften sich die Illertisser nicht nur über die Punkte, sondern auch über einen gewaltigen Satz nach oben in der Tabelle freuen. „Wir sind gefühlte acht Mal alleine auf´s Tor zugelaufen“, sagte Illertissens Co-Trainer Timo Räpple. Er beklagte einmal mehr die unzureichende Chancenverwertung seiner Truppe. Defensiv machten es seine Spieler aber besser. Maximilian Vihl brachte den FVI in Führung bringen (24.). Merings Ausgleich durch Manuel Utz (30.) kam aus dem Nichts. Dominik Trautmann hätte kurz darauf für den FVI erhöhen können, scheiterte aber an SV-Torwart Julian Baumann (33.). Gleich darauf war Baumann machtlos. Mit einer Bogenlampe aus rund sechzig Metern Entfernung wurde er von Maximilian Jenuwein zum 1:2 überlistet (34.).

FV Illertissen II: Fendt – Ott, Bollinger, Peter, Leoff – Jenuwein (71. Komm), Lorenz, Egle, Vihl – Trautmann (86. Sadrijaj), Hafner.

Zwei Heimsiege in Folge, darauf hat das Egger Publikum lange warten müssen. Diesmal war es wieder soweit, dem klaren 6:1 gegen Bad Heilbrunn ließ der SV einen völlig verdienten 2:1-Triumph gegen den FC Sonthofen folgen. „Wir haben denen wirklich die Butter vom Brot genommen“, sagte Trainer Christian Möller. Bereits zur Pause hätte es für die Hausherren ohne Probleme 4:0 stehen können. Den einzigen Vorwurf den Möller seinen Spielern machen kann, ist der sorglose Umgang mit den vielen Torchancen. Manuel Schedel traf zum 1:0 (15.) und auch das 2:0. Nach der Pause mussten die Gäste aus Sonthofen reagieren und mehr riskieren. Manuel Schäffler gelang im Anschluss an eine Ecke der 2:1 Anschlusstreffer (74.). (jürs)

SV Egg: Schäffler – Seidel (68. Steck), Rauh, Mayer, Heinle (85. Fackler) – Singer, D. Schropp, Chr. Jehle, Walter (91. Drexel) –S. Schropp, Schedel.

