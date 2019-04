00:02 Uhr

Schwitzen unter afrikanischer Sonne

Ulmer Leichtathleten in Südafrika: Die SSV-Zehnkämpfer und Stabhochspringerin Stefanie Dauber fuhren in die Wärme.

Der SSV Ulm 1846 ist ins Trainingslager nach Südafrika gefahren

Auch wenn sich hierzulande der Frühling gemächlich breitmacht – mit denen in Südafrika können die hiesigen Temperaturen nicht mithalten. Deshalb haben sich die Zehnkämpfer des SSV Ulm 1846 in den Süden aufgemacht, um dort ihre Trainingslager zu absolvieren. „Wenn am Ende der drei Wochen alle Athleten gesund und verletzungsfrei sind, war es ein erfolgreiches Trainingslager.“ Mit dieser Aussage beschreibt Trainer Christopher Hallmann die Zielstellung für drei intensive Trainingswochen, die sieben Leichtathleten des SSV jüngst in dem afrikanischen Land absolvierten. Hallmanns Fazit: „Der Plan ist voll aufgegangen. Alle konnten gesund und mit einem Top-Leistungsniveau die Rückreise wieder antreten.“

Die Zehnkämpfer Mathias Brugger, Tim Nowak, Manuel Eitel, Florian Obst, Luca Dieckmann und Fynn Zenker legten im März in Stellenbosch bei Kapstadt die Grundlage für eine ereignisreiche Sommersaison, in der für einige Athleten die WM in Doha (Katar), für andere die U23-EM in Gävle (Schweden) und wieder andere der Thorpe Cup in Bernhausen, ein Länderkampf gegen die USA, im Mittelpunkt stehen. Der erste Qualifikationswettkampf findet bereits am 27./28. April im italienischen Lana statt, wenn Tim Nowak und Mathias Brugger früh in der Saison eine erste Marke in Richtung WM-Norm (8200 Punkte) setzen wollen.

Erstmals war in Südafrika auch Stefanie Dauber mit dabei, die EM-Teilnehmerin im Stabhochsprung. Die 31-Jährige, die in Teilzeit beim SSV Ulm 1846 arbeitet, konnte deutlich mehr und hochwertigere Trainingseinheiten absolvieren als sonst zu diesem Zeitpunkt in der Ulmer Messehalle. Auch sie wird auf einem neuen Level in die Sommersaison starten.

Zehnkampf-Coach Christopher Hallmann, der in seiner neuen Rolle als Bundestrainer auch weitere deutsche Kaderathleten in Südafrika betreute, konnte in Stellenbosch auf die Unterstützung vom Ulmer Leichtathletik-Abteilungsleiter Wolfgang Beck zählen. Dieser übernahm neben dem Training von Stefanie Dauber auch einen Teil des Zehnkampf-Trainings und durfte an einem Nachmittag zudem politischen Besuch aus der Donaustadt begrüßen: Gerhard Semler, Leiter der Abteilung für Bildung und Sport der Stadt Ulm, schaute in seinem Urlaub gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter auf dem Sportplatz bei den SSV-Leichtathleten vorbei.

„Wir sind voller Tatendrang und Vorfreude auf die Saison“, blickt Christopher Hallmann voraus. „Eine spannende Saison liegt vor uns, die sicher einige Überraschungen mit sich bringen wird.“ (sibe)

