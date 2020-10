vor 20 Min.

Sechs Tore und doch kein Sieger

Ein Punkt für Buch, Klatsche für Neu-Ulm

Einen Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Dem TSV Buch hat am Sonntag eine 2:0-Führung nicht zum zweiten Saisonsieg in der württembergischen Fußball-Landesliga gereicht. Beim TV Echterdingen musste er sich am Ende mit einem 3:3 begnügen. Manuel Schrapp schoss Buch früh in Front. Nach Zuspiel von Markus Bolkart umkurvte er TVE-Torhüter Josef Weizel und schob den Ball ein (5.). Schrapp war auch maßgeblich am zweiten Bucher Treffer beteiligt. Seine Flanke konnte Timo Leitner zum 0:2 einköpfen (22.). In Halbzeit zwei änderte sich das Bild erst spät und Echterdingen kam durch Florian Dölker zum 1:2 (69.). Max Carlo Pradler drehte die Partie dann innerhalb von wenigen Minuten und schoss Echterdingen mit 3:2 in Führung (71., 74.). Buch stemmte sich nun mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und wurde belohnt. Johannes Zott konnte mit seinem 3:3 wenigstens den einen Punkt für sein Team retten (89.). „Wir haben Moral gezeigt“, kommentierte Buchs Pressewart Steffen Amann.

TSV Buch: Maier – Zwar (81. Riedel), Amann, Trum, Zott – Sailer (78. Seifert), Schabel (52. Paul), Merkel (57. Egle), Bolkart – Leitner, Schrapp.

Beim SV Bonlanden hat es für den TSV Neu-Ulm wieder eine heftige Niederlage gesetzt. Nach dem 3:6 aus der Vorsaison verlor er dort am Samstag noch klarer mit 1:5. Bereits zur Pause war das Neu-Ulmer Fell verteilt. Bonlandens Caglar Celiktas hatte dazu einen lupenreinen Hattrick beigesteuert. Beim 1:0 war er nach einem Handspiel im TSV-Strafraum noch vom Punkt aus erfolgreich (20.). Die Tore zwei sowie drei waren dann ein platzierter Schuss von der Strafraumgrenze (30.) und ein Kopfball (39.). Neu-Ulms Trainer Lukas Kögel sprach hernach von der besonderen individuellen Qualität Bonlandens: „Wir haben es nicht geschafft, den Gegner zu stellen, das 3:0 war ein Tick zu viel.“ Der Anschlusstreffer resultierte aus einem Foulelfer. Mehmet Ali Fidan traf zum 3:1 (50.) und leitete damit eine Neu-Ulmer Drangphase ein. Florian Ufschlag vergab in dieser noch eine gute Möglichkeit zu einem weiteren Gästetor. Beendet wurde diese Phase durch das vierte Tor des überragenden Celiktas mit einem Schuss gegen die Laufrichtung von TSV-Keeper Etjen Sulejman (63.). Ugur Yilmaz besorgte kurz vor Spielende noch den 5:1-Endstand (85.).

TSV Neu-Ulm: Sulejman – Merk, Rupp, D. Schuhmacher (46. Beer), Jendrosek (67. Dipsizgöl) – Casullo, Kögel, R. Schuhmacher, Kidane (77. Abdulahovic) – Fidan, Stanic (46. Ufschlag).

Nun hat es auch die SSG Ulm erwischt. Am Sonntag fing sich der Aufsteiger beim TSV Oberensingen die erste Niederlage ein. „Diesmal war der Wurm drin“, kommentierte SSG-Pressewart Florian Strobel die 2:4-Pleite. Dabei gingen die Ulmer durch Ruben Beneke sogar mit 1:0 in Führung (30.). Unmittelbar vor dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag. Erst glich Rafael Horeth zum 1:1 aus (43.), ehe Micael da Silva Malheiro die SSG erneut jubeln ließ (45.+3). Gleich nach der Pause ging das muntere Scheibenschießen weiter, die Gäste befanden sich da gedanklich noch in der Kabine. Yannik Kögler tauchte alleine vor SSG-Schlussmann Patrick Apel auf und überwand diesen zum neuerlichen Ausgleich (48.). In der Folge kehrte zunächst Ruhe in den Strafräumen ein, bis der eingewechselte Michele Latte unbehelligt Richtung Ulmer Tor marschieren und zum 3:2 abschließen durfte (71.). In der Schlussphase hatte Beneke zunächst die Möglichkeit zum 3:3, sein Freistoß brachte jedoch nichts Zählbares ein (86.). Vier Minuten später besiegelte Michele Latte mit seinem 4:2 die Ulmer Niederlage. (jürs)

SSG Ulm: Apel – Strobel, Timmermann (57. Häußler), Walter, Bölstler – Haußer, Reichl (77. Slave), Beneke, Kraus (78. Beer) – da Silva Malheiro, Streiter.

