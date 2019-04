02.04.2019

Senden-Ay rollt zu vier Titeln

Bei den bayerischen Meisterschaften räumen die Gastgeber ab

Schauplatz der bayerischen Meisterschaften im Rhönrad war in diesem Jahr Senden, dessen Heimatverein TV Senden-Ay mit neun Turnerinnen in fünf Altersklassen an den Start ging und insgesamt vier Meistertitel holte.

Bei den Jüngsten in der AK12 turnte Katharina Hoffmann zum ersten Mal in der Bundesklasse. Nach einem etwas unsicheren Anfang am Sprung konnte sich die Turnerin fangen, bei der Kür-Spirale und der Kür-Gerade zeigte die Nachwuchsturnerin dann doch noch ihre Qualitäten, sodass in der Endabrechnung dann ein hervorragender erster Platz und somit der erste Meistertitel feststand.

Anders als in der AK12 taten sich die Sendener Starterinnen bei den 13- und 14-Jährigen schwerer. Obwohl bei Bahar Alka, Vanessa Dechant und Jasmin Fischer eine deutliche Steigerung zu den Bezirksmeisterschaften zu sehen war, mussten sich alle drei hinter der starken Konkurrenz aus Rimpar mit Platz fünf, sechs und neun zufriedengeben. Dafür lief es in der Altersklasse 15/16 besser, wo Lea Gmeiner einmal mehr ihre Ausnahmestellung im bayerischen Rhönradturnen unter Beweis stellte. Obwohl beim Sprung noch nicht alles wie erhofft verlief, ließ die Sendenerin nie einen Zweifel an ihren Meisterschaftsambitionen aufkommen. Nach Höchstwertungen in Sprung, Spirale und Gerade turnte sie sich ungefährdet mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Platz.

Trotz einer starken Konkurrenz aus Weilheim und Estenfeld machte Leonie Sauter vom TV das Triple vollständig. Bei der Kür-Spirale, ihrer persönlichen Zitterdisziplin, zeigte sie wie so oft kleinere Unsicherheiten. Nach Kür-Sprung und dem Geradeturnen ließ sie aber keinen Zweifel am Gesamtsieg aufkommen.

Bei den Erwachsenen zeigten Anika Fischer und Nina Rupp, dass auch sie dieses Jahr wieder ganz oben mitmischen wollen. Anika Fischer holte sich die Silbermedaille, Nina Rupp Bronze. Alisha Bahcic konnte nach einer Trainingsverletzung nicht starten.

Den Schlusspunkt setzten die Rhönradturnerinnen vom TV Senden-Ay bei den bayerischen Vereinsmannschaftsmeisterschaften. Mit Nina Rupp, Alisha Bahcic, Leonie Sauter, Anika Fischer und Lea Gmeiner gelang es der Mannschaft, auf den ersten Platz zu turnen. (az)

