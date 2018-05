Sie feiern die Rettung

00:02 Uhr

Illertissen gewinnt das erste Heimspiel in diesem Jahr und bleibt sicher drin. Ein Spieler kommt, drei verlassen den Verein nach dieser Saison

Von Hermann Schiller

Mit einem 3:2 gegen den TSV Rosenheim hat der FV Illertissen gestern endgültig alle Zweifel am Klassenerhalt in der bayerischen Fußball-Regionalliga beseitigt. Dabei machten es die FVI-Spieler nach einer 3:0-Führung zur Halbzeit allerdings noch unfreiwillig spannend. Die Strapazen der vergangenen Wochen waren ihnen anzumerken, in der Schlussphase mussten sogar die eigentlich noch angeschlagenen Manuel Strahler und Marvin Weiss aushelfen. Umso größer war die Freude, als der erste Heimsieg im neuen Jahr endlich in trockenen Tüchern war.

Nach einer ziemlich ereignislosen Anfangsphase nahm die Partie mächtig an Fahrt auf. Zunächst verlängerte Daniel Lang einen weiten Einwurf mit dem Kopf so geschickt, dass der Ball zum 1:0 im langen Eck landete (23). Nur fünf Minuten später erhöhte Marco Hahn auf 2:0. Sein Schuss von der Strafraumgrenze wurde noch leicht abgefälscht. Der junge Philipp Strobel hätte nach einer guten halben Stunde alles klarmachen können. Er steuerte mutterseelenallein aufs Tor zu, übersah aber den mitgelaufenen Mitspieler und schoss den Keeper an. Besser machte es Stürmerkollege Oktay Leyla in der 41. Minute, als er im Strafraum drei Gegenspieler austanzte und zum 3:0 einschoss.

Doch Rosenheim steckte nicht auf und fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit gelang Torjäger Danijel Majdancevic nach einem Alleingang das 3:1. Philipp Strobel hatte nach einer guten Stunde die Möglichkeit, den alten Abstand wiederherzustellen, doch er blieb wieder an Torhüter Mario Stockenreiter hängen. Kurz darauf musste dessen FVI-Kollege Janik Schilder zwei Mal gegen vor ihm auftauchende Stürmer retten. Als dann Maximilian Mayerl in der 84. Minute der 3:2-Anschlusstreffer gelang, wurde es dramatisch. Rosenheim schlug immer wieder hohe Bälle nach vorn, die Illertisser wehrten sich mit letzten Kräften und letztlich erfolgreich gegen den Ausgleich. Bei Herbert Sailer war die Erleichterung natürlich riesengroß, zudem freute sich der FVI-Trainer darüber, dass seine Taktik funktioniert hat: „Wir haben mit drei Stürmern alles riskiert und das ist unter dem Strich aufgegangen.“

Unterdessen meldet der FV Illertissen weitere Personalien. Nach dem Sonthofener Armin Rausch steht mit Tim Buchmann vom FC Memmingen der nächste Neuzugang für die kommende Saison fest. Der 22-jährige Defensivallrounder hat für die Allgäuer bisher 72 Regionalligaspiele absolviert.

Dagegen haben erwartungsgemäß Nicolas Jann und Pedro Allgaier die Angebote des FV Illertissen abgelehnt. Beide wollen künftig höherklassig, also mindestens in der dritten Liga spielen. Aus privaten Gründen wird Daniel Lang den FVI verlassen und zum Oberligisten TSG Backnang wechseln.

FV Illertissen: Schilder – Rupp, Krug, Riederle, Hahn – Jann, Nebel, M. Strobel – Leyla (83. Strahler), Lang (71. Beneke), P. Strobel (77. Weiss).

