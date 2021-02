vor 19 Min.

Sie werden ihm trotzdem gratulieren

Per Günther mag keine Geburtstage. Dennoch wird es Glückwünsche auch vom Gegner geben

Von Pit Meier

Freunde und gute Bekannte behaupten: Per Günther mag keine Geburtstage. Das wird diesmal niemanden davon abhalten, ihm zu gratulieren. Am Freitag ist der Kapitän des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm 33 Jahre alt geworden, die Mannschaftskameraden haben ihm schon am Vormittag im Training ein Ständchen gesungen. Am Sonntag wird es nachträglich weitere Glückwünsche geben. Ulm spielt dann ab 15 Uhr in Braunschweig, beim Verein aus der 250.000-Einwohner-Stadt in Niedersachsen sind gleich mehrere und teilweise langjährige Weggefährten von Günther beschäftigt. Das beginnt beim Cheftrainer Pete Strobl, dem früheren Assistenten von Thorsten Leibenath in Ulm. Braunschweiger Sportdirektor ist Nils Mittmann, der noch im Alter von 40 Jahren für den Ulmer Nachwuchs in der Pro B die Knochen hingehalten hat. Mittmanns früherer Mannschaftskollege Christoph Philipps sagt: „Ich habe ihm viel zu verdanken.“ Ein wichtiger Teil der Braunschweiger Mannschaft ist schließlich Gavin Schilling, der in seiner Ulmer Zeit immer auch ein bisschen Spott auf sich zog: Ein Grobmotoriker, in der Abwehr gut zu gebrauchen, aber in der Offensive halt sehr tollpatschig. Man lese Schillings Statistiken in Braunschweig und man staune: Im Schnitt fast zwölf Punkte und acht Rebounds, also annähernd ein Double-Double. Der Ulmer Trainer Jaka Lakovic sagt anerkennend: „Gavin hat sich sehr gut entwickelt.“ Das allerdings in einer Mannschaft, die wohl mit dem Kampf um die Play-off-Plätze nichts zu tun haben wird und die durch die überraschende Trennung von Bryon Allen vor wenigen Tagen sicher nicht stärker geworden ist.

Die Ulmer ihrerseits müssen eigentlich vor Selbstvertrauen strotzen: Vier Siege in Folge in der Basketball-Bundesliga, der letzte gegen Frankfurt ohne Andreas Obst, der in Braunschweig voraussichtlich wieder dabei sein wird. Zudem können die Schützlinge von Lakovic inzwischen auch mit nervlichem Stress umgehen, wie man seit dem Zoff zwischen dem Ulmer Center Dylan Osetkowski und seinem Frankfurter Gegenspieler Michael Kessens weiß. Nach Einschätzung von Lakovic kann es da keine zwei Meinungen geben: Osetkowski hängt am Korb, Kessens macht ihm keinen Platz für eine sichere Landung. Geschadet hat der Frankfurter damit letztlich nur sich und der eigenen Mannschaft. Philipps stellt fest: „Das unsportliche Foul für Kessens war eine klare Win-Situation für uns.“ Dass Osetkowski den Frankfurter mit einem Winken in die Kabine verabschiedet hat, das findet Philipps weniger clever: „Gut, dass die Schiedsrichter das nicht gesehen haben.“

