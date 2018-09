vor 39 Min.

Sieg zu Hause Lokalsport

Herbstturnier in Weißenhorn

Weißenhorn Mit gemischten Erfolgen ist das zweitägige Volleyball-Herbstturnier des TSV Weißenhorn zu Ende gegangen. Während die Männer an Tag eins den Gesamtsieg holten, wurde das erste Weißenhorner Frauenteam Siebter, die zweite Riege landete auf dem letzten Rang und wurde Zwölfter.

Männer Am ersten Tag des Turniers zeigten insgesamt acht Männer-Teams in der Weißenhorner Dreifachhalle sehr engagierte Spiele als Ausdruck der Vorbereitung auf die anstehende neue Saison. Neben dem Bezirksligisten TSV Weißenhorn waren weitere fünf Bezirksligisten aus Schwaben, Württemberg und Mittelfranken, eine Mannschaft aus der A-Klasse Württemberg sowie der Turnierfavorit VSC Donauwörth aus der Landesliga dabei. Weißenhorn setzte sich in seinem Heimturnier in der ersten Runde mit 2:0 (25:14/25:18) gegen die VSG Bellenberg/Vöhringen durch und sicherte sich durch zwei anschließende 1:1-Unentschieden gegen den ASV Botnang (20:25/25:14) und den FC Langweid (20:25/25:15) den Einzug ins Halbfinale gegen den VSC Donauwörth. Mit 2:0 Sätzen (25:22 und 25:9) zog der TSV auch in dieser Höhe verdient ins Finale ein und gewann dieses mit 2:0 (25:20/25:21) gegen die TG Bad Waldsee. Weißenhorns Trainer Klaus Wagner sagte: „Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.“

Frauen Bei den Frauen gingen zwölf Teams an den Start. Beide Mannschaften des TSV Weißenhorn taten sich in ihren Vorrundengruppen zunächst schwer. In der Gruppe A gab es nach den drei 0:2-Niederlagen gegen den FC Kleinaitingen III, den TSV Krumbach und gegen den TV Oberhaugstett nur Platz vier für die zweite Mannschaft des TSV Weißenhorn. In der Endrunde gab es erneut 0:2-Niederlagen gegen den TSV Pfuhl und dem TSV Sonthofen IV. In Gruppe B zeigte die erste Riege nach dem 0:2 gegen den TSV Friedberg III, dem 1:1 gegen den TSV Pfuhl und dem 1:1 gegen den TTV Dettingen erst in der Endrunde ihr Können. 2:0 (25:17/25:23) gegen die SG Vöhringen/Bellenberg und 2:0 (25:13/25:22) gegen den FC Kleinaitingen III brachten Weißenhorn I schließlich noch auf Platz sieben. Turniersieger wurde der TTV Dettingen II. (az)

Themen Folgen