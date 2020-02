vor 19 Min.

Simpel statt Hightech

Clickball wird immer populärer

Der Schlägerbelag entwickelt sich beim Tischtennis immer mehr in Richtung Hightech. Bis zu 10000 Umdrehungen pro Minute können Profis durch ihr Equipment in die Rotation der Bälle stecken. Doch eine Nische des Tischtennis stellt sich bewusst dieser Entwicklung in den Weg: Clickball wird mit einfachsten Materialien gespielt, also einfach mit einem mit farbigem Sandpapier beklebten Holz. Mit Dwain Schwarzer spielt der Deutsche Meister 2018 im Clickball sogar im Bezirk Ulm für die Oberligamannschaft des SC Staig.

Durch das Material wird nahezu die komplette Rotation aus dem Spiel genommen, diese Schlägerkombis sind zudem auch noch viel langsamer als echtes Wettkampfmaterial, das vom internationalen Tischtennisverband abgenommen sein muss, womit deutlich längere Ballwechsel zustande kommen. Kein Spieler hat somit einen bestimmten Vorteil mit seinem Material gegenüber dem Konkurrenten auf der anderen Tischseite, was eine besondere Spielintelligenz verlangt, um gerade auf höherem Clickball-Niveau den Punktgewinn für sich zu verbuchen.

Was als Idee zu „Brettchen-Turnieren“ in Erfurt angefangen hat, hat sich bis zu einer Ping-Pong Weltmeisterschaft im Alexandra’s Palace in London entwickelt, die kürzlich stattgefunden hat. Deutschlands bester und seit Jahren erfolgreichster Clickballer vom bayerischen Zweitligisten TV Hilpoltstein, Alexander Flemming, spielte kürzlich sein bereits drittes WM-Finale. Allerdings war es auch das Dritte, das er verlor. Er durfte dennoch stolze 10000 Dollar Preisgeld als Zweitplatzierter mit nach Hause nehmen.

Dwain Schwarzer war auch in London und kam immerhin unter die besten 32 der Welt. Obwohl Clickball nur eine Nische ist, wurde das Turnier vom großen Streaminganbieter DAZN übertragen. (az)

