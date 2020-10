00:04 Uhr

So sehen glückliche Trainer aus

Negativer Corona-Test in Obenhausen. Aufheim/Holzschwang kann kommen

In der Fußball-Bezirksliga hat die SGM Aufheim/Holzschwang noch immer eine weiße Weste. Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Andi Spann beim befreundeten TSV Obenhausen. „Wir wollen auch dort unseren Lauf fortsetzen“, gibt der Trainer vor.

Allerdings war zunächst einmal unklar, ob die Partie überhaupt ausgetragen werden kann. Obenhausen musste am vergangenen Wochenende seine Partie bei Srbija Ulm wegen eines Corona-Verdachtsfalls kurzfristig absagen. Ein paar Tage später bekam der betreffende Spieler aber ein negatives Testergebnis. TSV-Trainer Tim Hille konnte so die Gelegenheit nutzen, um sich ein Bild vom Gegner zu machen. „Ich habe eine sehr kompakte Mannschaft gesehen, die geschlossen wirkt und in der eine positive Stimmung herrscht“, schildert er seine Eindrücke.

In diesem Punkt sieht er aber Parallelen zu seiner eigenen Truppe. Mit den beiden bisherigen Auftritten war er eigentlich ganz zufrieden. Aber Hille fordert: „Wir müssen uns endlich einmal für unseren Aufwand und unsere Leistung belohnen. Am Ende zählen eben Tore und Punkte.“ Das Problem einer schlechten Torausbeute hatte Obenhausen schon in der vergangenen Saison. Hille hofft auf baldige Besserung.

Überhaupt keinen Grund zur Klage hat dagegen der Kollege Andi Spann. Seine Mannschaft harmoniert und schafft es auch, diese gute Stimmung in Punkte umzuwandeln. Aufheim/Holzschwang ist noch immer ungeschlagen und hat in den bisherigen vier Partien schon 13 Treffer erzielt. Spann räumt jedoch auch ein, dass es über weite Strecken der ersten Hälfte des zurückliegenden Spiels gegen Ingstetten/Schießen nicht nach einem 4:1-Erfolg ausgesehen hat. „Da hatte der Gegner die Partie ziemlich im Griff“, räumt er ein. Am Sonntag gilt es nach Spanns Einschätzung, die zweifellos vorhandene spielerische Qualität seiner Mannschaft erneut in die Waagschale zu werfen und von Beginn an der erwarteten Obenhausener Kampfkraft zu begegnen. Sorgen bereitet der Spielgemeinschaft derzeit nur Daniel Dannerbauer, der sich mit Bandscheibenproblemen herumplagt. An einen Einsatz ist in den kommenden Wochen nicht zu denken.

Die SGM Ingstetten/Schießen tritt am Sonntag (15 Uhr) bei Mitaufsteiger FC Hüttisheim zu einem frühen Schicksalsspiel an. Thalfingen versucht beim TSV Blaubeuren den dritten Dreier des Jahres zu landen, während der FC Burlafingen beim TSV Blaustein krasser Außenseiter ist. Der SV Tiefenbach schickt sich bei Srbija Ulm an, die ersten Punkte des Jahres zu holen. (mis)

