vor 21 Min.

Söflingen verliert dramatisch, Thalfingen ohne Blöße

Im einzigen Duell der Bezirksligisten setzt sich der FC Blaubeuren gegen den Landesliga-Absteiger Blaustein durch

Das einzige Duell zweier Bezirksligisten hat in der Nord-Gruppe des Bezirkspokals der FC Blaubeuren gegen Landesliga-Absteiger Blaustein mit 2:1 gewonnen. Spannend ging es in Ulm zu: Der FC Birumut Ulm drehte die Partie gegen den Bezirksligisten TSG Söflingen dank dreier später Treffer und gewann am Ende mit 4:3. Überhaupt keine Blöße gab sich der SV Thalfinge gegen den ESC Ulm.

Bezirksliga – Bezirksliga

FC Blaubeuren – TSV Blaustein 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Mroczkowski (45.+2), 1:1 Fauß (70.), 2:1 Porebski (86.).

Bezirksliga – Kreisliga A

SV Thalfingen – ESC Ulm 8:3 (2:0). Torschützen nicht gemeldet.

Kreisliga A – Bezirksliga

SF Rammingen – TSV Langenau 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Schleich (9.), 0:2 Kräutter (21.), 1:2 Schlund (26.), 1:3, 1:4 Schleich (69., 82.).

FC Birumut Ulm – TSG Söflingen 4:3 (1:1). Tore: 1:0 Drammeh (17.), 1:1 Schindler (45.+3), 1:2, 1:3 Eberhardt (54., 74.), 2:3 Falzone (81.), 3:3, 4:3 Drammeh (83., 90.+3)

Kreisliga B – Bezirksliga

SV Pappelau/Beiningen – SV Lonsee 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Cirebea (16.), 1:1 Bartosch (34.), 1:2, 1:3 Böttinger (56., 75.).

FKV Neu-Ulm – SC Staig 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Möbius (46.), 0:2 Geiselmann (75.), 0:3 Hammeter (76.), 0:4 Kohn (82.).

SV Hörvelsingen – TSV Bermaringen 2:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Bieler (8., 19.), 1:2 Gomez (51.), 1:3 Marchfelder (77.), 1:4 Schädler (84.), 2:4 Bosch (90.).

TSG Söflingen II – Srbija Ulm 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Matijasevic (36.), 0:2 Sesic (40.), 1:2 Du Bellier (49.), 1:3 Tica (51.), 1:4 Malesevic (66.). SV Ballendorf – SV Jungingen 3:7.

Kreisliga A – Kreisliga A

TSV Westerstetten – SV Westerheim 8:6 n.V. (2:1). Torschützen nicht gemeldet.

TSV Seißen – Croatia Ulm 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Kast (34.), 1:1 Anic (44.), 2:1 Mayer (49.), 3:1 Mack (51.), 3:2 Andrijevic (73.), 4:2 Jakob (83.).

SV Amstetten – SC Heroldstatt 4:1 (2:1). Torschützen nicht gemeldet.

SV Offenhausen – FC Hüttisheim 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Speidel (12./ET), 1:1 Abich (34.), 1:2 Engelhart (66.), 1:3 Loncaric (74.), 1:4 Bachteler (76.).

SSG Ulm 99 II – SV Asch/Sonderbuch 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Kirsamer (16.), 0:2 Schmid (41.), 1:2 Zimmermann (65.), 1:3 Weber (90.+1). TSV Bernstadt - SV Asselfingen 2:1 (2:0). Torschützen nicht gemeldet.

Kreisliga B – Kreisliga A

TSV Langenau II – TSV Blaubeuren 0:3. Wertung wegen Spielermangels.

TSV Berghülen – TSV Blaustein II 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Both (15.), 1:1 Muharemovic (24.), 1:2 Both (61.), 1:3 Jans (80.).

SV Eggingen – FC Neenstetten 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Kugler (30.), 2:0 Haller (65.).

SV Feldstetten – Ljiljan Ulm 2:4 (0:1). Tore: 0:1 Tahirovic (29.), 0:2, 0:3 Okanovic (50., 52.), 1:3 Erz (55.), 1:4 Sakic (78.), 2:4 Bastug (80.).

VfL Ulm – TSV Altheim/Alb 2:5 (2:3). Tore: 0:1 Oechsle (10.), 1:1 Kessler (22.), 1:2 Ulmer (27.), 2:2 ??, 2:3 Kessler (39./ET), 2:4 Ulmer (75.), 2:5 Sanyang (90.+3).

VfL Bühl – SV Thalfingen II 8:1 (3:1). Tore: 1:0 Schunk (17.), 2:0 Hartmann (19.), 3:0 Peter (22.), 3:1 Vögele (37.), 4:1, 5:1 Peter (67., 74.), 6:1, 7:1 Schunk (78., 87.), 8:1 Mendle (89.).

SV Weidenstetten – SV Oberelchingen 5:2 (2:1). 0:1 Wahler (23.), 1:1 Lovric (26.), 2:1 Berger (41./ET), 3:1 Müller (49.), 3:2 Schneider (55.), 4:2 Müller (60.), 5:2 Leibing (80.)

SC Türkgücü Ulm II – TSV Herrlingen 2:6 (1:1). Tore: 1:0 Demir (38.), 1:1 Nußbaumer (48.), 1:2 Firat (48.), 1:3, 1:4 Rueß (71.,77.), 1:5 Nußbaumer (83.), 1:6 Firat (89.), 2:6 Debreli (90.)

SV Scharenstetten – TSV Albeck 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Döhner (34.), 1:1 Celik (46.), 1:2 Kayikci (68.).

FC Blautal – SF Dornstadt 5:3 (2:1). 1:0 Brzoska (22.), 1:1 Denovellis (36./ET), 2:1 Denovellis (43.), 2:2 Noherr (50.), 3:2 Mäckle (73.), 3:3 Noherr (85.), 4:3 Sontheimer (86.), 5:3 Honold (90.).

Kreisliga B – Kreisliga B

SV Göttingen – FC Langenau 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Stabile (43., 60.), 1:2 Adrian (67.), 1:3 Stabile (90.+1).

SV Mähringen – SV Jungingen II 2:3. Torschützen nicht gemeldet.

TSV Einsingen – FC Blaubeuren II 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Bara (13.), 0:2 Geller (56.), 0:3 Zengin (78.), 0:4 Cakmak (80.), 0:5 Zengin (83.).

SG Nellingen – TSV Laichingen 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Babaoglu (13., 37.), 1:2 Pfleghar (57.).

SV Lonsee II – SSC Stubersheim 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Renz (8.), 0:2 Fink (26.), 0:3 Steinbach (37.), 1:3 Gottmann (65.), 2:3 Keiper (73.).

FC Burlafingen II – SV Suppingen 5:1. Torschützen wurden nicht gemeldet.

FV Schnürpflingen – SF Dellmensingen 1:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Rauner (14., 36., 46., 58.), 0:5 Häfele (70.), 1:5 Grübel (78.).

RSV Ermingen – SGM Machtolsheim/Merklingen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Kraiß (27.), 1:1 König (54.), 1:2 Kraiß (79.).

SC Lehr – VfB Ulm 1:2. Torschützen nicht gemeldet. (dst)

Themen Folgen