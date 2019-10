vor 51 Min.

Sonst hebt niemand ab

Ein Richtspruch in luftiger Höhe – die Mannschaft sorgte anschließend am Sonntag dafür, dass sicher niemand abhebt im Ulmer Basketball.

Großes Spektakel abseits des Parketts, sportlich eine Stagnation. In den nächsten Spielen fällt auch noch der Mann aus, der eben erst verpflichtet wurde

Von Pit Meier

Die Hauptdarsteller im Basketball haben eine starke Neigung zu Spektakel und Brimborium, auch abseits des Sports. Bei Ratiopharm Ulm ganz besonders dann, wenn es um das Prestigeobjekt Orange-Campus geht. Vor dem Bundesligaspiel gegen die Frankfurter Skyliners durfte deswegen in der Arena Zimmermann und Bauleiter Helmut Rapp in einer Gondel fünf Meter über dem Parkett den Richtspruch verlesen. Die Ulmer Mannschaft sorgte anschließend mit einer 72:78-Heimniederlage dafür, dass garantiert niemand abhebt im Ulmer Basketball.

Seit der Verein eine Menge an Zeit, Geld und Energie in das Trainingszentrum am Donauufer investiert, ist in der Bundesliga eine Entwicklung zu beobachten, für die das Wort „Stagnation“ eine recht wohlwollende Umschreibung ist. Es gibt durchaus Menschen, die da einen Zusammenhang vermuten. Ob es den nun gibt oder nicht – Tatsache ist, dass die Ulmer in diesem Jahrzehnt schon zweimal deutscher Vizemeister und zweimal Zweiter im Pokal waren. In der vorletzten Saison haben sie dagegen die Play-offs verpasst, in der vergangenen sind sie in Runde eins sang- und klanglos gegen Alba Berlin ausgeschieden und in der laufenden haben sie wettbewerbsübergreifend auch schon wieder sieben Niederlagen in Serie kassiert. Die Leistung gegen Frankfurt macht wenig Hoffnung auf eine baldige Besserung.

Hilfreich wären bisweilen ein paar erklärende Worte. Etwa dazu, welche Verdienste genau ein deutscher Bundesligaverein erwirbt, wenn er den 18-jährigen Franzosen Kilian Hayes fördert und damit ein hohes Risiko eingeht. Aber öffentliche Auftritte sind in dieser Saison bisher einzig und allein die Sache des neuen und mit einem Dreijahresvertrag ausgestatteten Trainers Jaka Lakovic. Dessen Vorgänger Thorsten Leibenath ist inzwischen Sportdirektor, bei Pressekonferenzen tritt er seitdem nicht mehr in Erscheinung. Thomas Stoll hat sich ohnehin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und artikuliert sich vorwiegend über den Kurznachrichtendienst Twitter. Dort feiert der Ulmer Geschäftsführer seit Tagen einsam die Tatsache ab, dass sein Ex-Spieler Javonte Green einen Job in der NBA bei den Boston Celtics ergattert hat. Wenn es halt sonst nichts zu feiern gibt ...

Die Fans von Ratiopharm Ulm bewegen allerdings ganz andere Themen. Der Eurocup gehört allerdings nicht dazu. Am Dienstag (19.30 Uhr) hat der Bundesligist im internationalen Wettbewerb ein Heimspiel gegen den israelischen Vertreter Maccabi Rishon Lezion. Es spricht eine Menge dafür, dass diese beiden Mannschaften lediglich den besseren der beiden Vorrunden-Ausscheider unter sich ausmachen. Fehlen wird gegen die Israelis wie auch im Bundesligaspiel am Sonntag in Berlin Isaiah Briscoe. Der eben erst verpflichtete Amerikaner ist wegen des Todes seines Vaters am Montag zurück in die Heimat geflogen.

