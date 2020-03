vor 21 Min.

Spagat zwischen Unterricht und Training

Am Anna-Essinger-Gymnasium in Ulm haben auch einige bekannte Sportler die Schulbank gedrückt

Von Lena Hutter

Viele Schüler am Anna-Essinger-Gymnasium (AEG) in Ulm verbindet vor allem eines: der Sport. Sie träumen von einer großen Karriere und setzen dabei auf die Unterstützung und Förderung des Sportgymnasiums. Aktuell betreiben etwa 40 der 800 Schüler des AEG Leistungssport. Dabei ist es für sie oftmals gar nicht so leicht, Schule, Sport, Familie und Freunde unter einen Hut zu bekommen – ohne dass die schulische Leistung leidet. Aber es ist zu schaffen. Ein ehemaliger Schüler ist inzwischen Profifußballer, eine frühere Schülerin hat an Olympischen Spielen teilgenommen.

Bereits in der fünften Klasse kommen die Jüngsten mit Sportarten wie Fechten, Rhönrad, Reiten und Kanu in Berührung. Christian Rettich, Lehrer und Sportkoordinator an der Schule, sagt: „Das AEG ist für alle richtig, die Talent mitbringen und gerne Sport machen.“ Freizeit haben die ambitionierten Schüler kaum. Neben den 30 bis 35 Stunden Unterricht pro Woche muss eben viel Zeit ins Training investiert werden. Wenn darunter die schulische Leistung leidet, dann werden die Schüler mit Nachhilfeunterricht unterstützt. „Man muss einen geeigneten Zwischenweg finden, mit dem der Spagat funktioniert“, sagt Rettich und fügt hinzu: „Viele schaffen das extrem easy.“ Es sei alles eine Frage der Organisation und des Zeitmanagements.

Die Schule verfügt über gut ausgestattete Sporthallen. Die Wege sind deswegen kurz, die Schüler können in Freistunden oder Pausen trainieren, ohne Unterricht zu versäumen. Die meisten Übungseinheiten werden aber in der Freizeit absolviert. Wenn zusätzlich Trainingslager oder Wettkämpfe anstehen, dann werden die jungen Sportler vom Unterricht befreit.

Neben der Leistungsbereitschaft der Schüler ist die Unterstützung der Eltern, Trainer und Vereine notwendig für eine Karriere. Rettich macht deutlich: „Im Leistungssport müssen alle Beteiligten zu 100 Prozent dabei sein, sonst kann das nicht funktionieren.“ Die Eltern fahren teilweise lange Strecken, damit der Nachwuchs das AEG besuchen kann. Einige Schüler kommen aus Burgau oder Laichingen, sie und alle anderen bringen Opfer für ihren Traum. „Die Kindheit und Jugend verbringen sie für den Sport“, sagt Rettich. Der 48-Jährige hat aber auch schon übertriebenen elterlichen Ehrgeiz beobachtet. In solchen Fällen muss die Schule eingreifen, wenn die Leistungen im Unterricht unter dem Druck leiden.

Die Lehrer pflegen enge Kontakte mit den Vereinen ihrer Schützlinge. Besonders die Kooperation mit den Basketballern von BBU’01 und mit einzelnen Abteilungen des SSV Ulm 1846 funktioniert nach Rettichs Aussagen reibungslos. Die Schule selbst bietet zudem unter anderem Fußballtrainer-Ausbildungen und einen Schiedsrichterlehrgang. Außerdem ist das AEG offizieller Bildungspartner des Olympiastützpunkts Stuttgart.

Es gibt einige Beispiele dafür, dass sich der enorme Aufwand lohnen kann. Die Turnerin Janine Berger vom SSV Ulm 1846 hat bei den Olympischen Spielen in London den vierten Platz beim Sprung belegt, Fußballer Felix Schröter spielte für den FV Illertissen und inzwischen sogar für die SpVgg Unterhaching in der dritten Liga.

