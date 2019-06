vor 6 Min.

„Spass“ kommt ins Schwitzen

Ulmer Maskottchen feiert das Finale der Mini-Offensive

Am meisten gelitten hat der „Spass“. Nicht, dass die über 500 Grundschüler, die beim Mini-Offensive-Abschlussfest der Ulmer Basketballer teilgenommen hatten, keinen Spaß gehabt hätten, doch „Spass“, das Maskottchen von Ratiopharm Ulm, kam bei 30 Grad und mehr ordentlich ins Schwitzen. Auch die Grundschüler der Klassen eins bis vier, die zum Abschluss der Mini-Offensive im Neu-Ulmer Wiley-Gelände zusammenkamen, schwitzten ganz schön. Bei einem „Triathlon“ aus Wissens-Quiz, Bewegungsparcours und Basketball flitzten die Schüler mit hochrotem Kopf über das Gelände. Am besten schnitt dabei die Grundschule St. Michael (Neu-Ulm) ab. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Erich-Kästner-Schule (Ludwigsfeld) und die Anna-von-Freyberg-Schule (Laupheim).

Als Stargast hatte sich Jungprofi Nicolas Bretzel Zeit genommen, um Autogramme zu schreiben. Der unumstrittene Kinderliebling war allerdings „Spass“, dessen schweißtreibender Einsatz letztlich mit ganz viel Zuneigung belohnt wurde. Die BBU’01-Mini-Offensive besucht seit 2007 regelmäßig Grundschulen aus der Region, um den Kindern in einer Doppelstunde Basketball den Spaß an Sport und Bewegung näherzubringen. In diesem Schuljahr machte die Mini-Offensive an 72 Schulen halt und damit an so vielen, wie noch nie. (az)

Themen Folgen