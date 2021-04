Spatzen müssen in Quarantäne

Bereits zwei Spiele wegen positiver Corona-Tests abgesagt

Corona hat den SSV Ulm 1846 doch weitaus schlimmer erwischt, als ursprünglich angenommen. Trotz drei positiver Tests war man beim Verein zunächst fest davon ausgegangen, dass die Partie der Regionalliga Südwest bei der TSG Balingen am Freitag wie geplant stattfinden kann. Am Donnerstag schickte das Gesundheitsamt aber alle Spieler sowie das Trainer- und Betreuerteam für 14 Tage in Quarantäne. Definitiv abgesagt wurde neben dem Spiel gegen Balingen deswegen auch die auf den kommenden Dienstag angesetzte Partie gegen den TSV Steinbach-Haiger, für die beim Spitzenreiter SC Freiburg II am 24. April gibt es noch keine Entscheidung, Nachholtermine stehen auch noch nicht fest. Die Neuansetzung dürfte sich wegen des engen Spielplans der Regionalliga Südwest mit ihren 22 Mannschaften auch schwierig gestalten. Die Ulmer haben bisher 31 von 42 Partien absolviert, am 12. Juni sollte die Saison eigentlich zu Ende sein.

Zwei Spieler und ein Mitglied der sportlichen Leitung waren zu Beginn dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden, die Infektionen verlaufen entweder symptomlos oder mit nur leichten Beschwerden. Die Testergebnisse aller anderen Spieler und Personen aus dem Umfeld waren negativ. Umso überraschender kam für den Verein die Entscheidung des Gesundheitsamts. (AZ/pim)