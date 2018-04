00:03 Uhr

Spatzen wollen Deckel draufmachen Lokalsport

Mit einem Sieg gegen Steinbach ist der Klassenerhalt praktisch sicher

Vor dem Spiel gegen Wormatia Worms am Samstag hatte Spatzen Trainer Tobias Flitsch gesagt: „Wenn wir einen Sieg holen, können wir in den nächsten Wochen sehr selbstbewusst auftreten.“ Einen Sieg gab es bekanntlich (3:0). In Kombination mit der Art und Weise, in der er zustande kam, müssten die Ulmer vor Selbstbewusstsein strotzen. Das können sie heute Abend (18.30 Uhr) unter Beweis stellen. Dann spielen sie im Donaustadion gegen den TSV Steinbach, der brisanterweise mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SSV Ulm 1846 Fußball auf Platz acht der Tabelle der Regionalliga Südwest steht.

Die Tabellensituation sieht komfortabel für die Ulmer aus. Sieben Punkte Vorsprung haben wiederum sie auf die Wormser, die gerade auf Platz 14 stehen und damit auf dem rettenden Ufer. Weil es keinen Absteiger aus der Dritten Liga in die Südwest-Staffel geben wird, sind nur noch maximal fünf Absteiger aus der Spielklasse möglich. Als 15. stehen die Stuttgarter Kickers auf dem ersten potenziellen Abstiegsrang – mit neun Punkten Rückstand auf Ulm und zwei Spielen mehr. Weil sie in ihren noch ausstehenden vier Spielen also maximal zwölf Punkte holen können, könnte Ulm mit einem Sieg gegen Steinbach den Klassenerhalt dank des wesentlich besseren Torverhältnisses sichern.

Das will Tobais Flitsch selbstverständlich tun. Auch, wenn das Spiel gegen Worms Sicherheit gegeben hat, will er es nicht langsamer gegen Steinbach angehen: „Wir wollen gewinnen und den Deckel draufmachen.“ Dafür will er möglichst wenig am Personal der letzten Spiele ändern, trotz der hohen Intensität der vergangenen Wochen.

David Kammerbauer wird nach seiner Platzwunde vom Wochenende fehlen und hinter Christian Sauter und Kapitän Florian Krebs stehen noch Fragezeichen. Krebs war längere Zeit verletzt und ist noch nicht so belastbar wie vor seiner Verletzung. Auch deshalb standen nach dem Spiel vom Samstag Regenerationseinheiten auf dem Trainingsplan der Ulmer. (gioe)

Themen Folgen