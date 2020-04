vor 32 Min.

Spieler verzichten und spenden

Kehren die Spieler des TSV Blaustein in dieser Saison noch einmal auf das Feld zurück? Es sieht eher nach einem Abbruch aus.

TSV Blaustein dürfte wohl in der dritten Liga bleiben

Nachdem der Deutsche Handballbund ( DHB) eine Entscheidung darüber vertagt hat, wann und ob es in der dritten Liga weitergeht, hängt der TSV Blaustein wie alle anderen Klubs in der Luft. Nach einer Empfehlung des DHB soll es allerdings bei einem Abbruch der Saison auch aus der dritten Liga keinen Absteiger geben. Der TSV Blaustein würde demnach ein weiteres Jahr drin bleiben. Die Frage ist natürlich, ob das abgeschlagene Tabellenschlusslicht sich damit selbst einen Gefallen täte. Während Trainer Jan Behr der Mannschaft wöchentliche Aufgaben mithilfe technischer Unterstützung gibt, um die Fitness der Spieler so gut wie möglich zu erhalten, geht die Arbeit der Verantwortlichen weiter. Abteilungsleiter Joachim Gerstlauer: „Die laufende Saison ist gesichert. Auch ohne die verbleibenden drei Heimspiele werden wir im Spieljahr 2019/20 keine Probleme bekommen.“

Obwohl die laufende Saison demnach nicht in Gefahr ist, hat sich die erste Mannschaft darauf geeinigt, im April auf insgesamt 50 Prozent des Gehalts zu verzichten. „Die Mannschaft will so dazu beitragen, dass der Verein auch nächste Saison erfolgreich aufgestellt ist“, erklärt Samuel Beha.

Außerdem spendete das Team 500 Euro aus der Mannschaftskasse an gemeinnützige Organisationen in der Region. (az/pim)

