Spieltag der Stadt-Derbys Lokalsport

TSV Neu-Ulm spielt gegen Türkspor und Türkgücü Ulm gegen die Spatzen

Spitzenspiel? Nachbarschaftsduell? Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft? „Es ist kein Spiel wie jedes andere, alles andere wäre gelogen“, gibt Markus Deibler zu. Der Trainer vom Bezirksliga-Primus Türkspor Neu-Ulm will um das Bezirksliga-Gipfeltreffen im Neu-Ulmer Muthenhölzle am Sonntag (15 Uhr) trotzdem kein großes Trara machen.

„Solche Spiele machen am meisten Spaß“, findet Ünal Demirkiran. Er ist am Sonntag mit seinem TSV Neu-Ulm Gastgeber. „Eine interessante Konstellation“, fügt Markus Deibler hinzu und meint damit nicht zuletzt die äußeren Bedingungen. Beide Vereine sind auf dem Gelände am Illerkanal beheimatet und kennen sich sehr gut. Demirkiran hat vor einigen Jahren sogar unter Trainer Markus Deibler bei der TSG Thannhausen gekickt.

Die bisherige Bilanz spricht eine klare Sprache: Alle drei Duelle konnten die TSV-Kicker für sich entscheiden. Allerdings war Deibler da noch nicht Türkspor-Trainer.

Klar scheint der Ausgang des anderen rein bayrischen Aufeinandertreffens an diesem Spieltag zu sein. Der FC Burlafingen empfängt den SV Tiefenbach. Gegen den Tabellendritten aus dem Illertal konnten die Neu-Ulmer Vorstädter noch nie gewinnen.

Eine interessante Konstellation bringt ein Ulmer Derby mit sich. Schlusslicht Türkgücü Ulm hat den SSV Ulm 1846 II zu Gast, der am Saisonende rückzugsbedingt den letzten Tabellenplatz einnehmen wird. In der Vorrunde bezogen die Türken beim 1:10 jedenfalls noch heftige Prügel.

Mit etwas Glück kann der SV Beuren einer der Nutznießer der Gesamtsituation sein. Beuren muss am Sonntag zum Kellerduell beim FC Blaubeuren. (jürs)

