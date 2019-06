vor 17 Min.

Starke Staffel

Antonia Kinzel verpasst Finale

Bei den deutschen Juniorenmeisterschaften der Leichtathletik in Wetzlar wollte die Diskuswerferin Antonia Kinzel vom SSV Ulm 1846 ihre Position im Wettstreit um die U20-EM-Plätze verbessern. Doch bei böigem Seitenwind hatte die 19-Jährige mit vielen ungültigen Versuchen zu kämpfen und musste sich mit 48,87 Metern zufrieden geben, was für sie als beste ihres Jahrgangs zu Rang fünf reichte. Im Kugelstoßen blieb sie mit 14,05 Metern etwas unter ihren Möglichkeiten. Ein Finaleinzug war im starken Feld, das EM-Teilnehmerin Alina Kenzel mit 18,17 Metern dominierte, illusorisch gewesen.

Eine Topleistung zeigte dagegen die 4x100-Meter-Staffel des SSV, die außer Valentina Steifensand mit Johanna Haas, Anne Kotzan und Jule Tiltscher nur aus Jugendlichen bestand. Mit 47,84 Sekunden kam das Quartett fast an die Vorjahreszeit der Frauenstaffel heran und erfüllte als Zehntplatzierte sogar die Norm für die deutschen Meisterschaften der Aktiven in Berlin. Ebenfalls als Zehnte lief die 1500-Meter-Läuferin Miriam Thies über die Ziellinie. Mit einer Zeit von 4:40,28 Minuten lief sie im Finale nur hauchdünn an ihrer Bestzeit vorbei. (chu)

Themen Folgen