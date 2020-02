10.02.2020

Sturmtief „Sabine“ stoppt die Ulmer

Spiel in Bonn kurzfristig abgesagt. Langweilig dürfte es der Mannschaft trotzdem nicht werden

Das Sturmtief „Sabine“ hat gleich zwei Premieren verhindert: Eigentlich sollte am Sonntag beim Spiel der Basketball-Bundesliga zwischen den Telekom Baskets Bonn und Ratiopharm Ulm auf Bonner Seite Trainer Will Voigt seinen Einstand feiern und bei den Ulmern der amerikanische Spieler Archie Goodwin. Am Mittag wurde die auf 18 Uhr angesetzte Partie kurzfristig abgesagt. Diese Entscheidung trafen die Bonner laut einer Mitteilung auf ihrer Homepage nach Rücksprachen mit der Feuerwehr, der Polizei und der Liga. Begründet wird die Absage mit Sicherheitsbedenken, gefährdet gewesen wären nach Bonner Einschätzung vor allem die Zuschauer bei der An- und Abreise. Bundesliga-Sprecher Jens Staudenmayer teilte schriftlich mit: „Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten bei allen Beteiligten, insbesondere bei Ratiopharm Ulm als Gast, der bereits angereist war. Aber auch in deren Interesse sollte eine risikoarme und frühzeitige Abreise liegen.“

Der Ulmer Tross hatte sich bereits am Freitag auf den Weg nach Bonn gemacht, abgesagt wurde die Partie dann erst wenige Stunden vor dem geplanten Spielbeginn. Andernorts war man deutlich schneller. Bereits am Morgen hatten Borussia Mönchengladbach und der FC Köln auf ihren Webseiten mitgeteilt, dass das Derby der Fußball-Bundesliga ebenfalls wegen des Sturmtiefs ausfällt. Diese Nachricht dürfte noch alle Fans rechtzeitig erreicht haben – beim Basketball ist das fraglich.

Einen Nachholtermin für das Spiel Bonn gegen Ulm gibt es bisher nicht, die Liga spricht aber von einer zeitnahen Entscheidung.

Immerhin besteht keine Gefahr, dass es den Ulmern wegen der Spielabsage langweilig werden könnte. Der Terminplan ist schließlich in den kommenden Tagen ganz eng. Zwei Heimspiele stehen in dieser Woche auf dem Programm: am Dienstag (19 Uhr) das gegen den deutschen Vizemeister und Euroleague-Teilnehmer Alba Berlin und am Freitag (20.30 Uhr) die für die Teilnahme an den Play-offs ungemein wichtige Partie gegen die Braunschweiger Löwen.

Die Ulmer waren am Sonntagnachmittag wieder zurück in die Heimat gefahren, die Vorbereitung auf das Berlin-Spiel beginnt somit immerhin ein paar Stunden früher, als das sonst möglich gewesen wäre. Zudem bietet die Absage die Möglichkeit, Archie Goodwin vor seinem Pflichtspiel-Debüt noch besser in die Mannschaft zu integrieren. Der Nachfolger von Zoran Dragic hatte erst am vergangenen Donnerstag die Türkei verlassen und war in Ulm angekommen. (pim)

