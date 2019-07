vor 4 Min.

Sturzorgie mit Neu-Ulmer Beteiligung

Im Slalom gibt es die nächsten Enttäuschungen. Nur ein Fahrer aus dem DAV-Quartett kommt ins Ziel

Die Weltmeisterschaft in Barcelona steht unter keinem guten Stern für die Inline-Fahrer des DAV Neu-Ulm. Am Mittwoch holte Ann-Krystina Wanzke zwar Silber im Riesenslalom, aber in der Königsdisziplin Slalom gab es am Donnerstag ein großes Favoritensterben, von dem auch die Neu-Ulmer betroffen waren. Auf der überaus selektiven und steilen Strecke galt unter den Spitzenfahrern von Beginn an die Devise: Entweder mit hohem Risiko am absoluten Limit fahren oder chancenlos im Mittelfeld landen.

Prominente Ausfälle waren bei den Männern bereits im ersten Durchgang der im Weltcup noch ungeschlagene Sven Ortel, der Kombi-Sieger Moritz Doms und der Neu-Ulmer Manuel Zörlein, der schwer stürzte. Derzeit ist noch fraglich, ob Zörlein am Freitag im Parallelslalom überhaupt starten kann. Sein Mannschaftskollege Sebastian Schwab, der erst im letzten Moment für das deutsche Team nachnominiert wurde, holte immerhin als Fünfter die Kohlen für die Donaustädter aus dem Feuer. Den Sieg holte sich Jörg Bertsch vom TSV Degmarn vor dem Letten Miks Zvejniks. Großer Gewinner der deutschen Ausfallorgie war die spanische Mannschaft, die vier Läufer unter die Top Ten brachte. Insgesamt kamen nur 25 von 50 Fahrern in die Wertung, ohne Sturz blieben lediglich 14.

Auch das Frauenrennen verlief für den DAV Neu-Ulm überaus enttäuschend. Die in der Gesamtwertung führende und in dieser Weltcup-Saison noch ungeschlagene Ann-Krystina Wanzke erwischte es bereits im ersten Durchgang. Nachdem sie früh an einer Torstange hängen blieb, war für sie der Traum von Gold beendet. Ihre Vereinskameradin Marina Seitz lag zwar nach einem guten Lauf auf dem aussichtsreichen vierten Rang. Nachdem es vor ihr die Riesenslalom-Siegerin Manuela Schmohl erwischt hatte, war aber auch für Seitz der Traum von einer Medaille nach einem kapitalen Sturz im zweiten Durchgang kurz vor dem Ziel beendet. Die Goldmedaille ging überraschend mit zweimaliger Laufbestzeit an Elea Börsig von der TG Tuttlingen.

Als letzte Entscheidung steht am Freitag das immer sehr spektakuläre Rennen im Parallelslalom auf dem Programm, bevor es dann für die Neu-Ulmer und alle anderen WM-Teilnehmer nach der Abschlussfeier wieder zurück in die Heimat geht. Dass die Veranstaltung für die hoch eingeschätzten Medaillenkandidaten vom DAV Neu-Ulm insgesamt eher enttäuschend verlaufen ist, das steht schon vor dem letzten Wettbewerb fest.

Gelegenheit zur Wiedergutmachung gibt es für sie immerhin bereits Mitte August, wenn es erneut in Spanien um Gold, Silber und Bronze bei der Europameisterschaft geht. Von der Besetzung her entsprechen die kontinentalen Titelkämpfe allerdings einer Weltmeisterschaft. (bezö)

