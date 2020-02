vor 40 Min.

Svenja Pfetsch holt Silber für Vöhringen

Zum deutschen Titel reicht es nicht ganz

Zum zweiten deutschen Meistertitel in ihrer Karriere nach 2018 hat es zwar nicht ganz gereicht, aber immerhin zur zweiten Medaille: Sprinterin Svenja Pfetsch vom SC Vöhringen holte am Sonntag bei den Hallen-Titelkämpfen in Neubrandenburg über 200 Meter Silber in der Altersklasse U20 hinter Lara-Noelle Steinbrecher. Für die Läuferin vom Sportclub Magdeburg blieb die Uhr bei 24,06 Sekunden stehen, für Svenja Pfetsch bei 24,28.

Die beiden schnellsten deutschen Sprinterinnen in dieser Altersklasse trafen in einem von zwei Final-Zeitläufen direkt aufeinander. Steinbrecher war aber in ihrem Vorlauf in 24,28 Sekunden genau eine Hundertstel schneller gewesen als Pfetsch und sicherte sich damit die begehrte Außenbahn vier, die Vöhringerin lief auf Bahn drei. „Wer außen läuft, der hat gerade in der Halle ein paar kleine Vorteile“, erklärte der Vöhringer Trainer Eugen Buchmüller. Diese Vorteile wusste die junge Frau vom Sportclub Magdeburg zu nutzen, sie entschied das Finale letztlich sicher für sich. Im Vöhringer Lager war man trotzdem alles andere als enttäuscht: „Das war eine grundsolide Leistung“, sagte Buchmüller.

Ein Faktor bei der Vergabe des Titels über 200 Meter mag auch das Programm der beiden Favoritinnen gespielt haben. Steinbrecher lief am Samstag nur die Staffel, Pfetsch ging auch im Vorlauf, im Halbfinale und im Finale über 60 Meter an den Start und musste also an diesem Wochenende fünf Rennen absolvieren. Die Vöhringerin enttäuschte auch über die kurze Sprintdistanz keineswegs. Ihre beste Zeit lief sie im Halbfinale in 7,53 Sekunden, im Finale war sie in 7,56 geringfügig langsamer und wurde am Ende Sechste. Zu Platz vier fehlten nur vier Hundertstel, für eine Medaille hätte Svenja Pfetsch allerdings einen persönlichen Rekord laufen müssen. (pim)

