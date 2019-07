vor 6 Min.

Svenja Pfetsch verpasst das EM-Halbfinale

Vöhringer Sprinterin Letzte des Vorlaufs

Die Leichtathletik-Europameisterschaft der Altersklasse U20 im schwedischen Boras begann für Svenja Pfetsch mit einer Enttäuschung: Die Sprinterin vom SC Vöhringen belegte in ihrem Vorlauf über 200 Meter in 24,46 Sekunden den sechsten und letzten Platz. Damit blieb sie mehr als sechs Zehntel hinter ihrer vor zwei Wochen in Mannheim aufgestellten Bestzeit und verpasste das erhoffte Halbfinale klar. Auf den ersten 150 Metern war Svenja Pfetsch noch gut im Geschäft, aber auf der Zielgeraden wurde sie durchgereicht.

Der Vöhringer Sprinterin bleibt die Hoffnung auf eine Nominierung für die 100-Meter-Staffel. Die Entscheidung darüber fällt am heutigen Samstag.

Bei den bayerischen Meisterschaften der Aktiven, Jugend U20 und U18 präsentierten sich drei Vereinskollegen von Svenja Pfetsch mit drei persönlichen Bestleistungen und einem Rekord in ausgezeichneter Form.

In den Vorläufen über 100 Meter der Frauen verbesserte Nadine Brutscher ihre persönliche Bestzeit um fast drei Zehntel auf 12,79 Sekunden und zog damit überraschend in die nächste Runde ein. Im Zwischenlauf blieb die Uhr für sie bei 12,89 Sekunden stehen. Für ein Weiterkommen in den Endlauf der besten acht Sprinterinnen reichte das aber nicht. Sarah Fackler schied im Vorlauf mit 13,40 Sekunden aus. Zum Abschluss des ersten Tages belegte Fabian Ritter bei der männlichen Jugend U20 in einem taktisch gelaufenen 800-Meter- Rennen mit 2:05,72 Minuten den vierten Platz. Bronze verpasste er um zweieinhalb Sekunden.

Am nächsten Tag startete Brutscher in ihrer Paradedisziplin 100 Meter Hürden. Sie fand gleich nach dem Startschuss ihren Rhythmus, den sie bis zum Schluss sehr gut halten konnte. Nach der Zielankunft und dem Blick auf die Anzeigetafel war die Freude riesengroß, denn die Vöhringerin lief mit 14,84 Sekunden nicht nur eine neue persönliche Bestleitung. Sie verbesserte zudem den 15 Jahre alten deutschen Gehörlosen-Rekord um knapp drei Zehntel und den sogar 30 Jahre alten Vöhringer Vereinsrekord. Im Endlauf belegte Brutscher mit 14,96 Sekunden den vierten Platz. Über eine neue persönliche Bestzeit freute sich Sarah Fackler über die 200 Meter. Im Vorlauf der Frauen wurden für sie 27,05 Sekunden gestoppt. Zum Abschluss trat Fabian Ritter über die 1500 Meter an. In einem weiteren taktischen Rennen wurde er in 4:30,67 Minuten Vierter. (pim/az)

