Tennisturniere trotz Regen und Corona

In Pfuhl gewinnt auch ein Lokalmatador

Die Organisation des Seniorenturniers an Pfingsten war für die Tennisspieler des TSV Pfuhl eine echte Herausforderung: Einhaltung der strengen Corona-Auflagen und dann auch noch die Tücken des Wetters: Am Freitag ging wegen des Regens gar nichts, am Samstag hagelte es zeitweise sogar, zahlreiche Spiele mussten deswegen verschoben werden. Trotzdem konnte das Programm über die Bühne gebracht werden, insgesamt 119 Ranglistenspieler und - spielerinnen ermittelten in neun Kategorien ihre Sieger.

Bei den Herren 30 war das ein Lokalmatador: Tobias Zeller spielte sich als an Nummer zwei Gesetzter souverän durch seine drei Vorrundenpartien, sein Finalgegner Alexander Gerasch vom VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau musste allerdings verletzungsbedingt früh aufgeben. Zuvor hatte er sich in einem umkämpften Halbfinale mit 6:4 und 6:4 gegen den ehemaligen Pfuhler Alexander Huber durchgesetzt. Bei den Herren 40 gab es viele Überraschungen. Der Sieger Marco Häge von der DJK SV Ost Memmingen gab auf seinem Weg ins Finale in vier Spielen nur zehn Spiele ab und schlug unter anderem den an Nummer fünf gesetzten Thomas Grün vom TSV Pfuhl. Bei den Herren 50 gab es mit Andreas Brandt von der TSG Söflingen einen weiteren Sieger aus der Region. Er setzte sich im Halbfinale mit 7:5 und 7:6 gegen den Turnierfavoriten und Ex-Pfuhler Jochen Wejnar durch und im Endspiel in drei Sätzen auch gegen Frank Unterrainer, die Nummer vier der Setzliste.

Bei den Damen 60 dominierten die an Nummer eins und zwei gesetzten Spielerinnen Cornelia Keller und Karin Böröcz die Vorrunde. Im Finale konnte sich die Nummer fünf der deutschen Rangliste dann gegen die Nummer drei mit 6:1 und 6:4 durchsetzen, die Siegerin hieß somit Karin Böröcz vom TC Doggenburg, früher hat sie für die TSG Söflingen gespielt.

Herren 60 Andreas Essig (TC Heiningen), Herren 70 Karl Messmer (TC Singen), Damen 30 Nina Späth (STK Garching), Damen 40 Karola Thumm (STK Garching), Damen 50 Anke Wurst (TC Doggenburg). (AZ)