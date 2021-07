Erster Auftritt, erster Sieg

Der SSV Ulm 1846 Fußball setzt sich gegen die Stuttgarter Kickers mit 2:1 durch. Welche Erkenntnisse der neue Trainer Thomas Wörle aus der Partie in Illerrieden zieht

Erstes Spiel, erster Sieg: Die Premiere für Trainer Thomas Wörle beim SSV Ulm 1846 Fußball ist gelungen. Die Spatzen besiegten im Testspiel den Oberligisten Stuttgarter Kickers mit 2:1. Wenngleich spielerisch noch viel Luft nach oben war auf dem Sportgelände in Illerrieden. Das war aber nach einer streng getakteten Trainingswoche, in der die Ulmer nur am Mittwoch kurz Zeit zum Durchschnaufen hatten, genauso zu erwarten. „Trotzdem hat es mir gefallen. Wir haben uns gewehrt und Bereitschaft gezeigt auf dem Platz“, sagte Coach Wörle. In manchen Punkten fiel sein Fazit aber kritischer aus.

„Wir hatten sehr viele leichte Ballverluste. Da muss man hinterherjagen und das kostet Kraft“, meinte Wörle. Der Kräfteverschleiß machte sich im Laufe des Spiels bemerkbar. Wörle wechselte daher vor allem in den zweiten 45 Minuten munter durch. Genau das war im Vorfeld schon so geplant. Zumal die Stuttgarter Kickers bereits zwei Wochen weiter sind in der Saisonvorbereitung. Wörle: „Der Gegner hatte ein sehr hohes Niveau, war frischer und eingespielter.“

Dennoch waren es am Anfang die Spatzen, die den Ton angaben und früh in Führung gingen. Nach einer Flanke von Nicolas Jann stand Torjäger Tobias Rühle in der Mitte genau richtig und köpfte in der sechsten Minute zum 1:0 ein. Die Kickers wussten sich in der Anfangsphase oft nur mit Fouls zu helfen, wurden nach und nach aber spielerisch stärker. Die Folge: Der Ausgleich nach zwölf Minuten. Julian Leist traf – ebenfalls per Kopf – nach einer Ecke zum 1:1. Weitere Chancen in der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften. Robin Heußer und Lukas Kiefer scheiterten für Ulm aus der Distanz nur knapp, auf der anderen Seite traf Marian Riedinger für die Stuttgarter den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie ein wenig ab. Die besseren Möglichkeiten hatte eigentlich der Oberligist. Den Treffer machten aber die Ulmer. In der 83. Minute gelang Batuhan Dikmen ein Traumtor. Aus gut 20 Metern traf der U19-Spieler der Spatzen in den Winkel. Es war letztlich der Siegtreffer vor 500 Zuschauern. Ein Tor, über das sich Wörle ganz besonders freute: „Testspiel hin oder her. Wir müssen einfach den Anspruch haben, ein Spiel gegen einen Oberligisten zu gewinnen. Batuhan hat ein überragendes Tor gemacht. Wir hatten in der ersten Trainingswoche einige U19-Spieler dabei. Die brauchen noch Zeit. Aber es ist schön, dass sie bei uns sind.“

Mit Innenverteidiger Milan Petrovic (18) und Offensiv-Akteur Levin Kundruweit (19) haben zwei Akteure aus dem eigenen Nachwuchs nun sogar Profi-Verträge bei den Spatzen bis 30. Juni 2022 unterschrieben. Beide Spieler waren seit mehreren Monaten im Training dabei und haben sich durch gute Leistungen empfohlen. Auch Benjamin Hofmann trainierte mit der ersten Mannschaft, ihn zieht es aber in die USA, wo er ein Stipendium erhalten hat. Nachwuchsleiter Dieter Märkle freut diese Entwicklung: „Die gesamte Nachwuchsabteilung arbeitet täglich dafür, Spieler so auszubilden, dass sie den Sprung zur ersten Mannschaft schaffen. Umso schöner ist es, wenn dies dann gemeinsam gelingt.“ Ein anderer Kicker hat inzwischen einen neuen Verein gefunden: Stürmer Burak Coban wechselt zum türkischen Drittligisten Turgutluspor.

Das Spiel in Illerrieden stand unter einem karitativen Zweck. Eintritt wurde nicht verlangt, dafür sammelte die Jugend der Sportfreunde für Kinderhilfsprojekte in Uganda und Indien sowie für die Hochwasser-Opfer im Westen Deutschlands. Über 1800 Euro kamen am Samstagabend zusammen.