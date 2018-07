00:03 Uhr

Tiefenbach im Pokal in Beuren Lokalsport

Illerberg/Thal trifft auf Obenhausen

Im Fußball-Bezirkspokal kommt es in der Südgruppe schon in der ersten Runde zu einem Gipfeltreffen: Bei der gestrigen Auslosung in der Junginger Albhalle wurde dem SV Beuren der Bezirksliga-Konkurrent SV Tiefenbach als Gegner zugelost. Reizvoll ist auch das Duell zwischen dem SSV Illerberg/Thal und dem SV Obenhausen. Beide Mannschaften hatten in der vergangenen Saison lange Zeit an der Tabellenspitze der Kreisliga A Iller mitgespielt. Dem SSV Illerberg/Thal ging dann im Endspurt die Luft aus, Obenhausen sicherte sich die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. Einen ungeheuer schweren, aber sehr reizvollen Gegner hat der SV Grafertshofen mit dem Bezirksliga-Neuling SV Thalfingen erwischt.

Auch in der Nordgruppe treffen mit dem SV Lonsee und dem TSV Langenau zwei Vereine aus dem Oberhaus direkt aufeinander.

Die erste Runde im Bezirkspokal wird zwischen Freitag, 3. August und Sonntag, 5. August ausgespielt. Die zweite ist auf Mittwoch, 15. August angesetzt. Von 119 Mannschaften nehmen 112 an diesem Wettbewerb teil.

Gruppe Süd

Bezirksliga gegen Bezirksliga: SV Beuren I – SV Tiefenbach I.

Kreisliga A gegen Bezirkliga: SV Balzheim – Türkspor Neu-Ulm I, FC Hüttisheim – TSV Erbach I, SSV Illerberg/Thal – TSV Obenhausen I, FV Gerlenhofen – SC Staig I.

Kreisliga B gegen Bezirksliga: SV Grafertshofen – SV Thalfingen I.

Kreisliga A gegen Kreisliga A: FC Silheim – SpVgg Au, TV Wiblingen – SGM Dietenheim/Regglisweiler, Srbija Ulm – FV Ay, TSV Kettershausen – TSV Holzheim, TSV Pfuhl – SGM Ingstetten/Schießen, SV Oberroth – SV Jedesheim.

Kreisliga B gegen Kreisliga A: TSV Kellmünz – TSV Senden, SV Pfaffenhofen – SV Nersingen, Esperia Neu-Ulm – SF Illerrieden, FV Schnürpflingen – TSF Ludwigsfeld, FC Straß – SV Grimmelfingen, TSV Obenhausen II – SGM Aufheim/Holzschwang, FC Illerkirchberg – SV Offenhausen, SV Beuren II – FV Altenstadt.

Kreisliga B gegen Kreisliga B: SC Unterweiler – Türkgücü Ulm II, FV Bellenberg – SV Tiefenbach II, SC Staig II – FV Weißenhorn, RSV Wullenstetten – VfL Bühl, FKV Neu-Ulm – SF Dellmensingen, TSV Buch II – FC Burlafingen II, SGM Vöhringen/Illerzell – SV Thalfingen II.

Freilose: SSG Ulm I, FV Senden.

Gruppe Nord

Bezirksliga gegen Bezirksliga: SV Lonsee I – FC Langenau I.

Kreisliga A gegen Bezirkliga: TSV Altheim – SV Jungingen I, TSV Bermaringen – SF Dornstadt, Türkspor Neu-Ulm II – FC Burlafingen I, SV Göttingen – Türkgücü Ulm I.

Kreisliga B gegen Bezirksliga: SV Feldstetten – FC Blaubeuren I, SV Weidenstetten – SV Asselfingen.

Kreisliga A gegen Kreisliga A: TSV Bernstadt – TSV Einsingen, FC Neenstetten – SGM Machtolsheim/Merklingen, TSV Westerstetten – SV Westerheim, TSV Blaustein II – SF Rammingen.

Kreisliga B gegen Kreisliga A: SV Jungingen II – TSG Söflingen, SG Nellingen – SV Hörvelsingen, SSC Stubersheim – Birumut Ulm, Ljiljan Ulm – SV Scharenstetten, RSV Ermingen – ESC Ulm, FC Blaubeuren II – FV Asch-Sonderbuch, SC Lehr – SSG Ulm II, SV Ballendorf – TSV Albeck, FC Blautal – TSV Blaubeuren, SV Pappelau-Beiningen – SC Heroldstatt.

Kreisliga B gegen Kreisliga B: TSV Laichingen – SV Suppingen, VfL Ulm – SV Lonsee II, VfB Ulm – SV Amstetten, FC Langenau – TSV Langenau II, TSV Berghülen – TSV Herrlingen, SV Eggingen – SV Mähringen.

Freilose: SV Oberelchingen, TSV Seißen. (pim)

Themen Folgen