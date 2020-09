vor 36 Min.

Tischtennis: Das Derby wird verlegt

Neu-Ulm spielt nur am Sonntag im Pokal

Was sich seit einigen Tagen abgezeichnet hat, steht jetzt definitiv fest: Das auf Freitag angesetzte Nachbarschaftsderby in der Tischtennis-Bundesliga zwischen dem TTC Neu-Ulm und den TTF Ochsenhausen wurde einvernehmlich auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, TTC-Managerin Nadine Berti zufolge mangels einer geeigneten Spielstätte unter Corona-Bedingungen. Das Spiel soll nun Mitte oder Ende Oktober nachgeholt werden.

Dass damit Spielplan und Tabelle der Liga schon vor dem dritten Spieltag ziemlich in Schieflage geraten, sieht Neu-Ulms Trainer Dimitrij Mazunov mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „Nachdem bereits unser Spiel in Bad Königshofen ausgefallen ist, hätte ich mir natürlich vor dem schweren Pokal-Match am Sonntag in Saarbrücken etwas mehr Wettkampfpraxis gewünscht“, sagte der 49-Jährige: „Andererseits können wir uns jetzt darauf intensiv und konzentriert vorbereiten.“

Erstmals übrigens mit seinem gesamten Kader und einigen respek-tablen Sparringspartnern dazu. Neben den Leistungsträgern Tiago Apolonia und Emmanuel Lebesson sowie den eigenen Nachwuchshoffnungen Vladimir Sidorenko und Kay Stumper will Mazunov am Donnerstag in Holzheim auch die russischen Toptalente Lev Katsman und Maksim Grebnev (beide Bad Homburg) einbinden, zudem den routinierten englischen Nationalspieler Samuel Walker, der sich momentan in Deutschland fit hält.

Gleichwohl: „Natürlich ist Saarbrücken favorisiert“, sagt der TTC-Coach vor dem Pokal-Achtelfinale am Sonntag (15 Uhr). Er geht davon aus, dass die Gastgeber dazu in Bestbesetzung antreten werden, also mit Patrick Franziska und dem Chinesen Shang Kun. „Der Pokal ist für alle Teams sehr wichtig“, weiß Mazunov, schließlich benötigt man hier nur vier Siege bis zum Titel. Das heiße freilich auch: „Sie haben mehr Druck als wir.“ Deshalb gelte es, „das Spiel möglichst offen zu halten“. Dazu sei seine Truppe allemal in der Lage. Wie auch immer: Mit der Auslosung hadern will der Trainer nicht: „Wer den Pokal gewinnen will, muss jeden Gegner schlagen.“ (pth)

