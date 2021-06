Neu-Ulm kriegt einen Europameister

Der Russe Katsman gewinnt mit einem Landsmann das Doppel. Im Management des Bundesligisten gibt es eine wichtige Veränderung

Ein ehemaliger Europameister geht, ein aktueller kommt: Beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm freut man sich jedenfalls riesig über den Erfolg seines russischen Neuzugangs Lev Katsman, der zur neuen Saison bekanntlich vom TTC Bad Homburg zum Neu-Ulmer Klub wechselt.

Bei den Europameisterschaften in Warschau, die mit dem achten Einzeltitel von Timo Boll zu Ende gingen, gewann der 20-jährige Katsman gemeinsam mit seinem 19-jährigen Landsmann Maksim Grebnev die Goldmedaille im Doppel. „Bei ihrer enorm schweren Auslosung ist das auch für mich absolut sensationell“, kommentierte der Neu-Ulmer Trainer Dimitrij Mazunov den Erfolg seiner jungen Schützlinge, die in der vergangenen Saison regelmäßig in seiner Trainingsgruppe gearbeitet haben. Ob dem auch künftig so sein wird, ist momentan noch offen, nachdem Grebnev künftig für Bad Königshofen spielt.

Bei einer günstigeren Auslosung hätte er seinen Landsleuten in Warschau durchaus einen Medaillenplatz zugetraut, sagte Mazunov: „Aber so konnte man damit nicht rechnen.“ In der Tat schalteten Katsman und Grebnev mit den Schweden Kristian Karlsson (Borussia Düsseldorf) und Mattias Falck ( Werder Bremen) sowie dem Bundesliga-Doppel Benedikt Duda/Dang Qiu (Bergneustadt/Grünwettersbach) zwei topgesetzte Duos aus. Auch ihre polnisch-belgischen Finalgegner Jakub Dyjas und Cédric Nuytinck stuft Mazunov als „seit Jahren eingespieltes Weltklasse-Doppel“ ein.

An ihnen waren im Viertelfinale der Neu-Ulmer Nachwuchsmann Vladimir Sidorenko und sein russischer Partner Kirill Skachkov gescheitert, im Halbfinale dann TTC-Routinier Tiago Apolonia mit seinem portugiesischen Landsmann Joao Monteiro. „Ich freue mich riesig über den Erfolg Tiagos. Der wird ihm guttun“, meinte sein Neu-Ulmer Vereinstrainer.

Eine Bronzemedaille im Mixed gab es überdies für den Franzosen Emmanuel Lebesson, dessen Vertrag beim TTC bekanntlich zum Monatsende ausläuft. Er unterlag an der Seite von Jia Nan Yuan im Halbfinale denkbar knapp den deutschen Europameistern Nina Mittelham und Dang Qiu.

Unterschiedlich lief es demgegenüber für die TTC-Spieler im Einzel. Apolonia unterlag in der zweiten Runde dem Schweden Jon Persson, Sidorenko im gleichen Durchgang überaus knapp dem für Düsseldorf spielenden Schweden Kristian Karlsson. Katsman war bereits in der ersten Runde am griechischen Abwehrkünstler Gionis Panagiotis gescheitert, Lebesson am Rumänen Hunor Scöcs (Werder Bremen).

Etwas Pech hatte Neu-Ulms Neuzugang Ioannis Sgouropoulus. Der junge Grieche (bislang Grenzau) musste sich nach einer bravourösen Leistung Deutschlands Nummer drei Patrick Franziska (Saarbrücken) geschlagen geben.

Fazit ihres Trainers: „Alle haben das Potenzial gezeigt, das in ihnen steckt, aber die Jungen sind eben noch keine kompletten Spieler.“ Vor allem mental müssten sie noch stabiler werden und mit ihren Emotionen klarkommen.“

Zudem meldet der TTC Neu-Ulm eine Änderung im Management, die mit Beginn des nächsten Jahres wirksam wird. Michael Kühn, derzeitiger Geschäftsführer von Radio 7, wird dann Geschäftsführer beim Tischtennis-Bundesligisten und somit Nachfolger von Nadine Berti, die sich nach der Geburt von Tochter Emily derzeit in Elternzeit befindet. Außerdem wird Kühn Geschäftsführer des ebenfalls vom Unternehmer Florian Ebner betriebenen New Golf Club Neu-Ulm. (mit AZ)