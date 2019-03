28.03.2019

Trainer verlässt den SV Beuren

So eine Saison macht betroffen: Michael Schwer.

Schwer bittet selbst um seine Freistellung

Paukenschlag beim SV Beu-ren: Trainer Michael Schwer und das abgeschlagene Tabellen-Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Schwer selbst hat bei der Klubleitung des SV Beuren um seine Freistellung gebeten. „Wir haben selbst durch eigene Fehler unsere Entwicklung verhindert“, fasst der frischgebackene A-Lizenz-Inhaber die Gründe zusammen. „In einer solchen Häufigkeit habe ich individuelle Fehler noch nie erlebt“, klagt er.

Abteilungsleiter Daniel Schaffer schildert seine Eindrücke: „So etwas nagt und zehrt an einem Trainer. Ich kann seine Entscheidung schon verstehen, auch wenn wir uns eine längerfristige Zusammenarbeit mit ihm auch in der Kreisliga A gewünscht hätten.“ Nach nur einem Sieg und einem Unentschieden in den bisherigen 19 Spielen dieser Saison war der vorzeitige Abschied Schwers allerdings ein absehbares Ergebnis der insgesamt unerfreulichen sportlichen Entwicklung beim SV Beuren.

Bis zum Saisonende übernimmt nun Korbinian Simon, bislang Trainer der zweiten Mannschaft, die sportliche Verantwortung. Allerdings steht Simon ab dem Sommer nur noch als Spieler zur Verfügung. Beim SV Beuren wird sich dann das Trainerkarussell also wieder drehen. (mis)

