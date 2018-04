vor 19 Min.

Türkspor Neu-Ulm ist neuer Zweiter der Bezirksliga Lokalsport

Der SV Tiefenbach muss gegen Jungingen Federn lassen und verliert seinen zweiten Platz an die lauernden Neu-Ulmer.

Der SV Beuren kann noch gewinnen. Das Kellerkind der Fußball-Bezirksliga siegte nach neun Niederlagen in Serie am Samstag überraschend bei der SSG Ulm 99 mit 4:2 und kletterte prompt auf den letzten Nichtabstiegsplatz. Allerdings gelang auch dem SC Türkgücü Ulm ein 4:1-Erfolg im Kellerduell gegen den SV Asselfingen. Die hinteren vier Ränge sind dadurch nur noch durch drei Zähler getrennt. Auf Rang zwei der Tabelle musste der SV Tiefenbach Federn lassen. Türkspor Neu-Ulm profitierte und zog vorbei.

SSG Ulm 99 – SV Beuren 2:4 (1:1). Beuren hatte in der ersten halben Stunde bei zwei Alutreffern der Gögglinger Glück. Dann nahm der Aufsteiger das Heft in die Hand und ging durch Johannes Maurer in Führung (38.). Auch der postwendende Ausgleich von Yahya Fadera (39.) schmiss die Gäste nicht um. Nicolas Mayer (66.) und Adnan Agirbas (81.) stellten die Weichen zur Überraschung. Björn Haußer verkürzte für die Hausherren noch einmal (87.), bevor Kevin Klug den Schlusspunkt setzte (89.).

SC Staig – TSV Langenau 0:1 (0:1).Die erste Hälfte war von unzähligen Unterbrechungen durchsetzt. Chancen blieben daher Mangelware. Jannik Kräutter gelang dennoch das Tor des Tages (45.). Nach der Pause konnte Staig keine seiner vielen Chancen zum Ausgleich nutzen.

TSV Neu-Ulm – SSV Ulm 1846 Fußball II 2:1 (1:0). Ulm trat trotz des feststehenden Schicksal sehr engagiert an und hatte zunächst optische Vorteile. Trotzdem gelang Neu-Ulms Mehmet Ali Fidan der Führungstreffer (20.). Neu-Ulm verdiente sich den Sieg im zweiten Durchgang. Die Entscheidung fiel mit dem Tor von Lukas Kögel aber spät (86.). Fabian Herbst ging für die Spatzen-Reserve in der Schlussminute noch kosmetisch zu Werke.

SC Türkgücü Ulm – SV Asselfingen 4:1 (3:1). Türkgücü hatte die Bedeutung der Partie erkannt und legte stark los. Ahmet Tubal (10.), Filippo Moscatello (14.) und Mauro Macchia (39.) trafen. Tolga Yasar konnte vor der Pause noch verkürzen (41.). Nach dem Seitenwechsel kam Asselfingen auf, kassierte aber durch Moscatello (64.) die Entscheidung.

FC Neenstetten – FC Blaubeuren 0:2 (0:1). Blaubeuren war spielerisch klar besser und führte durch Robert Bara (14.) folgerichtig. Dann nahmen die Gäste aber den Fuß vom Gas und verwalteten den Vorsprung. Neenstetten kam daher etwas besser ins Spiel, blieb aber harmlos. Banislav Vasiljevic schloss in der 75. Minute einen Konter zum Endstand ab.

SV Tiefenbach – SV Jungingen 1:1 (1:0). Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Dann wurde Tiefenbach initiativer und ging durch Elias Wekemanns 17. Saisontreffer (24.) in Führung. Nach der Pause konnte sich Jungingen ein Chancenplus erarbeiten und kam durch Tim Bärtele (55.) zum letztlich auch verdienten Ausgleich.

TSV Erbach – Türkspor Neu-Ulm 2:3 (2:2).Für Erbach war zumindest ein Punkt möglich, doch dafür war der Titelaspirant zu kaltschnäuzig. Michael da Silva köpfte die Hausherren nach zwei Standards in Front (11., 18.). Tolga Ciftci gelang mit seinen Treffern noch vor der Pause der Ausgleich (24./FE., 45.). Ilir Tupella besorgte im zweiten Durchgang den Siegtreffer für Türkspor. (mis)

