vor 25 Min.

Türkspor mit mehr Offensivkraft

TSV Neu-Ulm will zurück zur Normalität

Keiner der Bezirks-Vertreter konnte zum Auftakt der Landesliga Württemberg gewinnen. An Spieltag zwei soll sich dies ändern.

Der TSV Neu-Ulm arbeitet zu Saisonbeginn die Aufsteiger ab. Nach dem Derby gegen Türkspor Neu-Ulm vor einer Woche kommt am Samstag (15.30 Uhr) der 1. FC Frickenhausen ins Muthenhölzle. In einer sportlich nicht gerade hochklassigen, aber spannenden Partie gewann dieser am vergangenen Wochenende gegen den TSV Weilimdorf mit 4:3. Auch die Neu-Ulmer überzeugten noch nicht wirklich bei ihrem 1:1 gegen Türkspor. „Das war schon ein besonderes Spiel“, sagt Trainer Michael Schwer rückblickend. Jetzt soll „Normalität“ einkehren. Auf zwei Spieler muss Schwer am Wochenende verzichten. Awet Kidane fehlt wegen eines Kurzurlaubs und womöglich länger ausfallen wird TSV-Kapitän Lukas Kögel.

Für den Aufsteiger gilt es, sich schnell in der neuen Umgebung zu akklimatisieren. Wie die Punkteteilung bei der Landesliga-Ouvertüre gegen Platzhirsch TSV Neu-Ulm einzuordnen ist, zeigt sich bereits an diesem Wochenende. Am Sonntag (15 Uhr) fährt Türkspor zum SV Ebersbach. Für die Mannschaft von Trainer Ünal Demirkiran wird das Spiel gleich ein echter Gradmesser. Die Filstaler werden zum Kreis der Meisterschaftsaspiranten gezählt. Demirkiran hatte nach dem Spiel gegen den Stadtrivalen noch über die unzureichende Chancenverwertung seiner Mannschaft geklagt. Eine starke Offensivkraft könnte er gut gebrauchen. In Ebersbach steht ihm dafür mit Burak Tastan nun ein weiterer Stürmer zur Verfügung, er war zuletzt privat verhindert.

Da wird noch eine Rechnung offen sein: Am Sonntag (15 Uhr) bekommt es der TSV Buch mit dem FV Sontheim zu tun. Gegen das Team von Harry Haug hat der Vorjahresaufsteiger in der vergangenen Saison zwei Mal schlecht ausgesehen und beide Spiele glatt verloren. Manuel Schrapp konnte sich in den beiden Spielen gegen Sontheim besonders hervortun, er hat gleich fünf der insgesamt sieben Tore für seine Bucher erzielt. Auch am Sonntag werden Schrapps Torjägerqualitäten gefragt sein, in Sontheim gilt es, nach der Auftaktpleite gegen Echterdingen zu punkten und so einen Fehlstart zu verhindern. Die Hausherren können ihrerseits mit einem ersten Teilerfolg aufwarten: Beim Meisterschaftsfavorit SV Bonlanden kamen sie zu einem beachtenswerten 1:1-Unentschieden. (jürs)

