17.12.2018

Überraschend hohe Niederlage für den SCV Lokalsport

Der TV Reichenbach ist zu stark

Der Tabellenzweite TV Reichenbach erwies sich zum Landesliga-Rückrundenauftakt als zu stark für die Vöhringer Handballer. Dass jedoch das Endergebnis mit 37:27 (Halbzeit 16:7) gleich so deutlich ausfiel, überraschte auch den Abteilungsleiter Werner Brugger nach der Schlusssirene: „Wir konnten beim erwartet schweren Gegner nicht an den Schwung vom letzten Spiel in Steinheim anknüpfen. Sie haben uns heute gleich in der Anfangsphase klar gezeigt, dass sie nicht umsonst so weit oben stehen.“

Da auch noch Reichenbachs Torhüter einen Glanztag hatte und mehrere freie Würfe der Vöhringer reihenweise parierte, waren sowohl der 6:1-Zwischenstand nach acht Minuten als auch das bereits vorentscheidende 11:4 nach einer Viertelstunde nicht verwunderlich. Lediglich der sechsfache Torschütze Thilo Brugger konnte mit einem Doppelpack vor der Pause wenigstens auf 16:7 verkürzen.

Ohnehin mit dünnem Kader angereist, machte sich im zweiten Spielabschnitt das Fehlen der Stammspieler Alexander Henze, André Bluhm und Lukas Koßbiehl immer mehr bemerkbar. Zwar landeten die Würfe der Vöhringer Angreifer nun öfters im Reichenbacher Kasten, aber die Hausherren wankten zu keiner Zeit und bleiben somit weiter knapp am Tabellenführer Altenstadt dran. (rfu)

Beste SCV-Werfer: Istoc (8 Tore), Brugger (6), Beljic (5/2).

