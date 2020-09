vor 52 Min.

Ulm behält gegen Oberfranken die Oberhand

Ein klarer und ein knapper Testspielsieg. Karriereende eines Spielers der Rekordmannschaft

Es läuft in der Saisonvorbereitung für die Basketballer von Ratiopharm Ulm: Mit 90:69 in Bamberg und 97:95 in Bayreuth feierte die in großen Teilen neu zusammen gestellte Mannschaft zwei Testspiel-siege gegen etablierte Bundesliga-Konkurrenten. In Bayreuth gab zudem der zuvor noch leicht angeschlagene Trey Landers mit einem Kurzeinsatz seinen Einstand im Ulmer Team.

In Bamberg setzte sich das Team um den mit 19 Punkten besten Werfer Dylan Osetkowski dank eines sehr starken dritten Viertels (29:15) und eines 16:0-Laufs direkt nach der Pause durch. Neben einer starken Dreierquote (zehn Treffer bei 20 Versuchen), war es das gute Rebound-Verhältnis (39 Ulm, 25 Bamberg), das einen wichtigen Unterschied ausmachte.

Dagegen leisteten sich die Ulmer in Bayreuth einen frühen 0:17-Blackout und lagen deswegen deutlich mit 13:30 in Rückstand. Trainer Jaka Lakovic stellte fest: „Wir hatten die völlig falsche Einstellung.“ Dass Ulm dennoch mit nur neun Punkten Rückstand (43:52) in die Kabine ging, hatte viel mit Tommy Klepeisz zu tun, der bis zur Halbzeit 13 seiner 17 Zähler aufgelegt hatte. Während die Ulmer auch nach der Pause nicht zu ihrem schnellen Spiel fanden, hatten sie in Dylan Osetkowski zumindest einen Center, der in der Zone dagegenhielt. Mit seinem zehnten Punkt stellte er das 53:63 her. Noch knapper wurde es allerdings zunächst nicht.

Auch im Schlussviertel schien Bayreuth immer eine Antwort auf die nun besser werdenden Ulmer zu haben. Ein schönes Anspiel auf den früh foulbelasteten Isaiah Wilkins konterte der Ex-Gießener Matt Tiby direkt mit einem Dreier (78:91). Doch nach einem technischen Foul von Lakovic war es John Petrucelli, der sein Team mit seinem dritten Ballgewinn und fünf Punkten in Folge zurück ins Spiel brachte (87:92). Als dann Kapitän Per Günther mit all seiner Routine zwei Minuten vor dem Ende erst einen und dann noch einen Dreier versenkte, hatte Ratiopharm Ulm die Partie gedreht (95:94). Nun war es erneut Petrucelli, der zum 97:94 traf.

„Die Resultate in der Vorbereitung sind unwichtig, es geht allein darum, dass wir uns entwickeln“, ordnete Lakovic die beiden Testspiele gegen die oberfränkischen Mannschaften ein. „In Bamberg waren wir deshalb besser, weil wir intensiver und konzentrierter gespielte haben, das ist uns in Bayreuth überhaupt nicht gelungen“, so der Slowene, dem nur die letzten fünf Minuten seiner Mannschaft in der Wagner-Stadt gefallen haben: „Der Einsatzwille, den die Jungs bei ihrem Comeback gezeigt haben, war gut. Aber wir dürfen damit nicht bis zur 35. Minute warten.“

Am vergangenen Wochenende hat zudem Da‘Sean Butler sein Karriereende verkündet. Der sympathische Amerikaner war Teil der legendären Ulmer Mannschaft, die in der Saison 2016/17 mit 27 Siegen nacheinander einen Bundesligarekord vielleicht für die Ewigkeit aufgestellt hat. (az/pim)

