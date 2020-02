15.02.2020

Ulm geht erneut zu Boden

Zwei Ulmer und ein Braunschweiger haben in dieser Szene bereits die Bodenhaftung verloren. Trevor Releford (am Ball) behält die Übersicht und findet die Anspielstation Joseph Lawson (rechts). Scott Eatherton (Mitte) ist für einen eventuellen Rebound in Position gelaufen.

Gegen Braunschweig setzt es die zweite Heimniederlage innerhalb von drei Tagen. Drei späte Ballverluste eines Spielers machen alle Chancen zunichte

Von Pit Meier

Ratiopharm Ulm muss in der zweiwöchigen Länderspielpause der Basketball-Bundesliga zwei Misserfolge verarbeiten. Der erwarteten und trotzdem unglücklichen Niederlage gegen Berlin folgte am Freitag eine überraschende und enttäuschende 98:103-Pleite gegen die Braunschweiger Löwen.

Der Braunschweiger Cheftrainer Pete Strobl hatte vor dem Spiel an seinem alten Arbeitsplatz gesagt: „Wir sind hierher gekommen, um zu kämpfen.“ Seine Mannschaft tat genau das. Ein Dunking von Derek Willis nach wenigen Sekunden diente als Wachmacher für die Gäste, die gegen eine schläfrige und unkonzentrierte Heimmannschaft nach zweieinhalb Minuten mit 11:2 vorne lagen. Anders als noch am Dienstag gegen Alba Berlin berappelten sich die Ulmer immerhin im ersten Viertel einigermaßen und drehten den Rückstand zu einem knappen 27:25-Vorsprung. Zehn Braunschweiger Punkte gingen zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Konto von Center Scott Eatherton. Der 2,06-Meter-Mann im Dress der Löwen dominierte weiterhin mit einer beinahe perfekten Trefferquote aus dem Feld, die Ulmer pennten in der Verteidigung gegen ihn und leisteten sich zudem auch im zweiten Spielabschnitt diverse Tiefschlaf-Phasen sowie jede Menge Ballverluste. Braunschweig nutzte diese Aussetzer dankend. Mitte des zweiten Viertels führte die Mannschaft aus der niedersächsischen 250000-Einwohner-Stadt mit 41:37 und nach dem bereits elften Ulmer Turnover sogar komfortabel mit 51:42. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit war Ulm dann komplett von der Rolle. Braunschweig zog auf 15 Punkte (57:42) weg, nahm einen 57:44-Vorsprung mit in die Kabine und von den Rängen in der Ratiopharm-Arena gab es vereinzelte Pfiffe – 57 Punkte des Gegners in 20 Minuten sind eben alles andere als ein Kompliment für die Einstellung einer Mannschaft.

An der immerhin gab es in der Folge nicht mehr viel auszusetzen, die Defensive aber blieb wackelig. Nach dem dritten Dreier von Tyler Harvey war der Rückstand Mitte des dritten Viertels trotzdem auf fünf Punkte geschrumpft (62:67). Weil bei den Braunschweigern jetzt aber auch in Abwesenheit des in Blaustein geborenen Spezialisten Lucca Staiger die Dreier fielen, nahmen die Löwen einen 81:75-Vorsprung mit in den letzten Spielabschnitt. Für die Ulmer war das natürlich immer noch kein Ding der Unmöglichkeit: Immerhin hat Braunschweig diese Saison gegen Vechta schon eine 27-Punkte-Führung in einem Viertel verspielt.

Diesmal reichte Braunschweig das viel kleinere Polster. Kilian Hayes warf zwar die Ulmer eine Minute und 20 Sekunden vor Schluss von draußen mit 95:93 in Führung. In der verbleibenden Spielzeit leistete sich aber der junge Franzose drei schlimme Ballverluste, hinzu kam einer von Grant Jerrett und damit war die zweite Ulmer Heimniederlage innerhalb von drei Tagen natürlich nicht mehr abzuwenden.

