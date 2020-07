vor 18 Min.

Ulm will ein Pokalturnier ausrichten

Derek Willis verlässt die Basketballer

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat einen für die kommende Saison einmalig modifizierten Pokal-Wettbewerb angekündigt – jetzt ist klar, wie der aussieht. Es gibt zwischen dem 17. Oktober und 2. November vier Vorrundenturniere und anschließend ein Top-Four. Ratiopharm Ulm wird sich als Ausrichter für eines der Vorrundenturniere bewerben.

Am Wettbewerb nehmen 16 Bundesligisten teil. Hamburg als Tabellenletzter der vergangenen Saison und Aufsteiger Chemnitz sind nicht startberechtigt. Im Modus Jeder gegen jeden wird an vier Standorten – zwei im Norden und zwei im Süden – gespielt. Die Ausrichter werden für die Qualifikationsturniere gesetzt, alle anderen Teilnehmer werden nach regionalen Gesichtspunkten frei zugelost. Die jeweiligen Gruppensieger nehmen am Top-Four teil und spielen am ersten Wochenende im November um den ersten Titel der kommenden Saison. Anschließend nimmt die Liga ihren Spielbetrieb auf.

Andreas Oettel, einer der Geschäftsführer von Ratiopharm Ulm und Präsidiumsmitglied der BBL, ist sehr zufrieden mit diesem Modell: „Mit dem Konzept für den Saisonstart im Oktober hat die BBL erneut bewiesen, dass der deutsche Basketball auch in gesellschaftlich schwierigen Zeiten keine Angst vor Herausforderungen hat. Dieser Spirit hat das Final-Turnier in München beflügelt und ich bin davon überzeugt, dass er uns auch zu einem erfolgreichen Start in die Saison 2020/21 verhelfen wird.“

Unterdessen ist klar, dass es für die Fans von Ratiopharm Ulm kein Wiedersehen mit Derek Willis geben wird. Der italienische Erstligist Brindisi meldete auf seiner Homepage die Verpflichtung des 2,06 Meter großen Amerikaners. Willis war erst zu Beginn der vergangenen Saison aus Göttingen nach Ulm gekommen. Sein eigentlich noch laufender Vertrag wurde dann während der Corona-Pandemie aus wirtschaftlichen Gründen aufgelöst.

Ratiopharm Ulm, Riesen Ludwigsburg, FC Bayern München Basketball, Brose Bamberg, Merlins Crailsheim, S. Oliver Würzburg, Medi Bayreuth, Mitteldeutscher BC.

Alba Berlin, Baskets Oldenburg, BG Göttingen, Frankfurt Skyliners, Rasta Vechta, Löwen Braunschweig, Gießen 46ers, Bonn.

Vorrunden-Spiele am 17./18./24./25. Oktober, Top-Four am 1./2. November. (az/pim)

