vor 25 Min.

Ulmer Gegner verpflichtet einen Weltstar

Milos Teodosic wird in der Arena spielen

Die Termine für die Vorrunde im Basketball-Eurocup stehen, Ratiopharm Ulm spielt zum Auftakt am 2. Oktober gegen Virtus Bologna. Die Fans dürfen sich dann auf einen Weltstar freuen, denn die Italiener haben mit Milos Teodosic den wohl besten europäischen Spielmacher seiner Generation für drei Jahre verpflichtet. Der 32-jährige Serbe hat in den beiden vergangenen Jahren für die Los Angeles Clippers in der amerikanischen Profiliga NBA gespielt. In insgesamt 60 Partien für die Clippers erzielte er durchschnittlich acht Punkte und stellte vier direkte Korbvorlagen zu. Mit Olympiacos Piräus hat er zuvor vier Jahre lang in der Euroleague gespielt und mit ZSKA Moskau vor drei Jahren die europäische Königsklasse gewonnen. Mit der serbischen Nationalmannschaft hat Teodosic Silber bei Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio geholt. Der Ulmer Manager Thomas Stoll geht davon aus, dass Teodosic in Bologna mehr verdient als die komplette Mannschaft des Bundesligisten.

Zudem gibt es für die Ulmer im Eurocup ein Wiedersehen mit Chris Babb. Die Hoffnungen auf eine Rückkehr haben sich endgültig erledigt, denn der Amerikaner hat beim griechischen Gruppengegner Patras unterschrieben.

Heimspiel-Termine:

Ulm – Virtus Bologna.

Ulm – Promitheas Patras.

Ulm – Maccabi Rishon Lezion.

Ulm – Morabanc Andorra.

Ulm – ASA Monaco.

Die Anfangszeiten der Spiele werden im Verlauf dieser Woche festgelegt. (pim)

Themen Folgen