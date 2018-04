00:03 Uhr

Ulmer Handbiker in Boston Lokalsport

Starke Leistung beim berühmten Marathon

In dieser Woche fand der traditionsreiche Boston Marathon unter hohen Sicherheitsvorkehrungen zum 122. Mal statt. Neben den 30000 Läufern war auch der Ulmer Handbiker Jörg Schneider vom Team Cancom am Start.

Das Rennen, das dieses Jahr unter widrigen Wetterbedingungen mit Starkregen, Hagel und starkem Gegenwind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stattfand, verhinderte trotz einer schnellen Streckenführung das Aufstellen eines neuen Handbike-Streckenrekords. Schneider, der sich für einen Startplatz in der ersten Reihe qualifiziert hatte und eine Platzierung unter den Top-10-Fahrern anstrebte, nahm die widrigen Wetterbedingungen an und erreichte am Ende mit einer Zeit von 1:46:30 Stunden, einen hervorragenden fünften Platz.

„Dies war das härteste Marathon-Rennen, das ich in meiner neunjährigen Marathonzeit gefahren habe“, sagte Schneider. „An meine persönliche Bestzeit von 1:11 Stunden war unter diesen Bedingungen nicht zu denken, aber angesichts der Rennbedingungen fühlt sich Platz fünf wie ein Sieg für mich an.“ (az)

