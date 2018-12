Ulmer Spatzen trauern um Bernd Martin

04.12.2018

Der SSV Ulm 1846 Fußball trauert um seinen früheren Spieler Bernd Martin, der am Wochenende überraschend im Alter von nur 63 Jahren gestorben ist. Der Ulmer Sportvorstand Anton Gugelfuß sagte: „Bernd Martin war ein toller Mensch und ein erfolgreicher Sportsmann.“

Martin hat in der Saison 1985/86 bei den Spatzen seine Karriere beendet, mit der Mannschaft um Thomas Richter, Uwe Spieß und Marcus Sorg schaffte er den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Anschließend blieb er dem Verein als Trainer der zweiten Mannschaft erhalten. Zuvor hatte Martin von 1973 bis 1982 für den VfB Stuttgart und anschließend drei Jahre lang für den FC Bayern München gespielt, mit dem der Verteidiger zwei Titel holte. In der Biografie von Bernd Martin steht außerdem ein Länderspiel. Beim 2:0-Sieg gegen Wales in der Qualifikation für die Europameisterschaft 1980 wurde er am 2. Mai 1979 in der 88. Minute für Uli Stielike eingewechselt. Er ist damit der deutsche Nationalspieler mit der kürzesten Einsatzzeit. In der deutschen B-Auswahl wurde er neunmal berücksichtigt und erzielte dabei beim 3:0 gegen Österreich am 1. April 1980 zwei Tore.

Bis zu seinem frühen Tod lebte Bernd Martin in Öllingen bei Langenau. (pim)

