vor 49 Min.

Ulmer Trio am Start

Ratingen: Brugger peilt die WM an

Kleiner als erhofft fällt am Wochenende das Ulmer Aufgebot für den Zehnkampf in Ratingen aus. Nach Europameister Arthur Abele mussten zuletzt auch Tim Nowak und Florian Obst ihren Start beim besten deutschen Mehrkampf-Meeting absagen. Obst zog sich zu Beginn der Woche nach überstandenem Muskelfaserriss eine Fußverletzung zu, Nowak hatte sich Ende Mai in Götzis beim Abfangen nach dem Speerwurf ein Band an der Schulter gerissen. Mit 8209 Punkten konnte er dort dennoch die Norm für die WM im September und Oktober in Doha (Katar) knapp überbieten.

Verdrängen könnte ihn unter anderem Trainingspartner Mathias Brugger. Ihn führen gleich zwei Wege über Ratingen nach Doha: ein Resultat jenseits der 8209 Punkte von Nowak oder mit 7991 Punkten aufgrund von drei starken Zehnkampf-Ergebnissen zumindest die vorläufige Führung in der World Combined Events Challenge des Weltverbands IAAF. Für diese wird Anfang September eine Wildcard für die WM verteilt.

Fynn Zenker und Luca Dieckmann vervollständigen das Ulmer Zehnkampf-Trio für Ratingen. Sie wollen sich in Ratingen mit guten Ergebnissen für den Thorpe Cup, einen Länderkampf gegen die USA, empfehlen.

Aus guten Gründen fehlen wird in Ratingen Manuel Eitel: Der 22-Jährige bereitet sich auf die U23-Europameisterschaften vor, die vom 11. bis zum 14. Juli im schwedischen Gävle stattfinden. Er kann mit einem starken Ergebnis auch noch in den Kampf um die drei deutschen WM-Tickets eingreifen. (sibe)

