vor 19 Min.

Ulmerin gewinnt Silber bei Junioren-WM

Clara Oberdorfer scheitert in Tokio nur am Achter der Chinesen

Vom 7. bis zum 11. August fanden die Junioren-Ruderweltmeisterschaften auf der olympischen Regattastrecke von 2020 in Tokio statt. Mit dabei im Juniorinnen-Achter war die 18-jährige Clara Oberdorfer vom Ulmer Ruderclub Donau.

Nach dem undankbaren vierten Platz im vergangenen Jahr in derselben Bootsklasse wollte die Mannschaft um Clara Oberdorfer dieses Mal Edelmetall zurück nach Deutschland bringen. Nach fünfeinhalb Wochen im Trainingslager in Berlin war das Team von Bundestrainer Ralf Wenzel optimal auf die bevorstehenden Rennen vorbereitet. Schon in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung trainierten die Athleten in der sogenannten „Hitzekammer“ für die extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit in Tokio.

Das sollte sich letztlich auszahlen. Im Bahnverteilungsrennen wurde der Achter Dritte, im entscheidenden Rennen über 2000 Meter wurde das Team allerdings Zweiter. Nur die Chinesen waren ganz knapp (sechs Zehntel-Sekunden) schneller und gewannen Gold. (az)

