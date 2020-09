00:02 Uhr

Ulmerin holt Gold im Achter

Bronze für Ruder-Schwestern

Bei der U23-Europameisterschaft der Ruderer auf der Wedau-Regattastrecke in Duisburg haben die Mannschaften des Deutschen Ruderverbands in 19 Finalteilnahmen viermal Gold, fünfmal Silber und sechsmal Bronze geholt. Mit dabei im Achter war die 19-jährige Clara Oberdorfer vom Ulmer Ruderclub Donau.

Nach der Silbermedaille bei der Junioren-WM im letzten Jahr in derselben Bootsklasse, war die Mannschaft um Clara Oberdorfer auch dieses Mal voll motiviert, Edelmetall zurück nach Deutschland zu bringen. Mit einem eindrucksvollen Vorlaufsieg gegen Rumänien, die Tschechische Republik und die Niederlande war die junge Achtermannschaft auf einmal in der Favoritenrolle für das Finale. Der deutsche Frauenachter fuhr mit einer halben Länge Vorsprung auf Russland zu Gold. „Aufgrund der Durststrecke im Frauen-Riemenbereich der letzten Jahre ist das eine überraschende und gleichzeitig überragende Leistung“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Raimund Hörmann.

Oberdorfer war jedoch nicht die einzige Ulmerin, die in Duisburg an den Start gegangen war. Auch die beiden Schwestern Anna und Chiara Kracklauer waren mit von der Partie. Sie hatten sich bei der Leistungsüberprüfung Anfang Juli für den Vierer mit Steuerfrau qualifiziert. In der noch jungen Bootsklasse Vierer mit Steuerfrau gingen neben Deutschland, Frankreich, Rumänien und Weißrussland an den Start. Das Bahnverteilungsrennen machte mit einem dritten Platz Hoffnung für eine Medaille – und die Hoffnungen wurden nicht enttäuscht. Die deutschen Frauen fuhren nach einem beherzten Rennen als Dritte über die Ziellinie und wurden so mit der Bronzemedaille belohnt.

Für eine Medaille reichte es bei der Ulmerin Katrin Volk allerdings nicht. Sie verpasste das A-Finale und musste so im B-Finale um Platz sieben antreten. Dieses gewann sie allerdings. (az)

