vor 20 Min.

Vergebliche Jagd nach Punkten

Beim Spiel in Memmingen vor gut zwei Wochen fing FVI-Trainer Marco Konrad einen vom Wind aus der Verankerung gerissenen Werbewürfel ein. Darauf wird optimale Leistungsfähigkeit versprochen. Konrads Mannschaft war beim Neustart in der Regionalliga davon noch ein Stück entfernt.

FV Illertissen vermasselt den Neustart, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit, in der letzten halben Stunde. Woran es der Mannschaft beim Spiel in Aubstadt gefehlt hat

Von Hermann Schiller

Der FV Illertissen hat den Neustart in die bayerische Fußball-Regionalliga gründlich vermasselt. Mit 0:3 setzte es eine deutliche Niederlage beim aktuellen Tabellenfünften TSV Aubstadt. Dabei nutzte den Illertissern auch eine mehr als halbstündige zahlenmäßige Überlegenheit nichts. Es fehlte an Durchschlagskraft, hinzu kam die schlechte Chancenverwertung.

Durch die Niederlage rutschte der FVI in der Tabelle auf Platz 13 ab, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt noch vier Punkte.

Beim Spiel in Aubstadt gab es in der Anfangsviertelstunde kaum Torszenen, beide Mannschaften setzten auf Ballsicherung. Lediglich je einmal kam auf beiden Seiten so etwas wie Gefahr auf. Doch der Aubstadter Patrick Hofmann sowie bei Illertissen Yannick Glessing aus dem Rückraum vergaben. Das 1:0 der Gastgeber in der 23. Minute fiel zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend. Nach einer Flanke von rechts konnte der aufgerückte Ingo Feser den Ball nahezu ungehindert aufnehmen und aus vollem Lauf ins lange Eck zur Führung vollenden. Die größten Möglichkeiten aufseiten der Illertisser hatte nach einer knappen halben Stunde Kai Luibrand, der wenige Meter vor dem Tor zum Abschluss kam, jedoch an einem Abwehrbein hängen blieb.

Ein gefährlicher Freistoß von Maurice Strobel war ansonsten die einzige Ausbeute der Illertisser vor der Pause. Dafür versetzten ihnen die Gastgeber mit dem Pausenpfiff einen weiteren Genickschlag. Timo Pitter war durchgelaufen, sein Schuss wurde abgefälscht und landete zum 2:0 im Netz. „Das war ein bisschen vorentscheidend“, sah FVI-Trainer Marco Konrad diesen Treffer: „Allerdings waren wir die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte dran. Wenn uns in dieser Phase ein Tor gelingt, dann werden die Karten neu gemischt.“

Eben dieser Anschlusstreffer fiel aber nicht. Später analysierte Konrad, dass seiner Mannschaft einfach auch das Spielglück gefehlt habe gegen einen Gegner, der mit Leidenschaft die Führung verteidigte. Als nach einer knappen Stunde der Aubstadter Steffen Behr nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte gesehen hatte, keimte bei den Spielern des FVI noch einmal Hoffnung auf. Doch was sie auch anstellten, es gab kein Durchkommen.

Marco Konrad hatte zur Halbzeit mit Fabio Maiolo und Natsuhiko Watanabe frische Kräfte gebracht, aber auch die konnten das Bollwerk der Gastgeber nicht knacken. „Wir haben ganz einfach die fußballerischen Mittel nicht gefunden“, sagte der Trainer. Er könne der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie habe immer wieder alles probiert. Das 3:0 in der Nachspielzeit durch den zweiten Treffer von Ingo Feser hatte nur noch statistische Bedeutung, das Spiel war längst entschieden.

Die Illertisser haben nun zwei Heimspiele vor der Brust: am kommenden Samstag gegen den Tabellensiebten Eichstätt und nach einem spielfreien Wochenende dann gegen den Zweitliganachwuchs der SpVgg Greuther Fürth. Angesichts der nach wie vor prekären Tabellensituation sollte in diesen Partien unbedingt gepunktet werden.

FV Illertissen: Thiel – Wegmann, Rupp, Keckeisen, Enderle (79. Dewein) – Estevez (46. Watanabe), Zeller (79. Boyer), Rietzler, Strobel, Glessing (46. Maiolo) – Luibrand (68. Bergmiller).

