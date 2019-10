00:04 Uhr

Vermeintlich leichte Aufgaben

FVI II und Egg vor Hinrundenende

Zum Abschluss der Vorrunde haben es die beiden bayrischen Landesligisten mit machbaren Aufgaben zu tun. Sowohl Illertissen als auch Egg wollen dabei ihre Negativserien beenden und das Punktekonto auffüllen.

Enorme personelle Probleme und daraus resultierende vier Niederlagen in Folge haben der jungen Illertisser Mannschaft zuletzt heftig zugesetzt und den Handlungsspielraum des Trainerteams um Markus Schaich und Timo Räpple arg eingeschränkt. Dabei machen die beiden den noch zur Verfügung stehenden Spielern keinen Vorwurf. Lediglich mit den Torchancen wird bisweilen zu verschwenderisch umgegangen. Deshalb schmerzen die vermeidbaren Niederlagen gegen Ehekirchen und Bad Heilbrunn besonders. Am Samstag (15 Uhr) muss der FVI II zum TSV Jetzendorf, der Aufsteiger von der Ilm ist damit der nächste Gegner aus dem Landesligatabellenkeller. Nach sechs sieglosen Spielen steht der TSV auf einem Relegationsplatz und läuft ernsthaft Gefahr, wieder zurück in die Bezirksliga geschickt zu werden. Derart bedrohlich ist die Situation in Illertissen freilich nicht, ein Sieg in Jetzendorf wäre trotzdem ein versöhnlicher Abschluss für eine unterm Strich durchaus passable Vorrunde.

Zu einer ganz ungewohnten Zeit empfängt der SV Egg am Samstag (13 Uhr) den TSV Gilching-Argelsried. Aus Personalgründen wird die Partie bereits um 12 Uhr in der Günztalarena angepfiffen. Der oberbayrische Tabellennachbar hat dann den Gastgebern zumindest eines voraus: Er beendete mit einem Sieg gegen Kaufbeuren am vergangenen Wochenende seine Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg. Eggs Trainer Christian Möller schaut aber lieber auf das eigene Team: „Wir haben gegen Memmingen und Neuburg leichtfertig Punkte liegen lassen, die müssen wir uns bis zur Winterpause wiederholen.“ Sein Team holte in den letzten vier Partien keinen Sieg. Der Auftritt seiner Mannschaft vor einer Woche in Garmisch (0:2) hat Möller zwar grundsätzlich gefallen, der letzte Pass und die Verwertung der Torchancen waren dort aus seiner Sicht jedoch das Manko. Bei nur noch vier Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze ist für den SV Egg diesmal ein Sieg praktisch Pflicht. (jürs)

Themen folgen